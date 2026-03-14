Sinir savaşına dönen füzeler ve Ankara’nın stratejisi: Türkiye’nin tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir

Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında İran'dan Türkiye'ye 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart tarihlerinde yönelen ve havada imha edilen balistik füze konusuyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "Devletimizi yönetenlere, binlerce yıllık devlet tecrübesine güvenimiz tamdır" diyen Okan Müderrisoğlu, "Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir. Tüm uyarılara ve karşıdan verilen tüm sözlere rağmen Türk hava sahasının bilinçli ihlâli, egemenlik hak ve yetkilerine sıcak tehdittir, yani saldırganlık söz konusudur" ifadelerini kullandı. İşte Okan Müdderisoğlu'nun bugünkü yazısı…