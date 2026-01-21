Trend Galeri Trend Yaşam Sınırları aşan sadakat! İspanya’da kaybolan kedi Fransa’da ortaya çıktı: 250 kilometre uzaktan evine döndü

Sınırları aşan sadakat! İspanya’da kaybolan kedi Fransa’da ortaya çıktı: 250 kilometre uzaktan evine döndü

Film senaryolarını aratmayacak olay! Tatil için gittikleri İspanya'da bir anlık ihmal sonucu kedilerini kaybeden çiftin dünyası başlarına yıkıldı. Her yerde aradılar, ilanlar verdiler ancak aylar geçtikçe umutlar tükendi. Tam 5 ay sonra gelen bir telefon ise herkesi şoka soktu.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:55
Fransa'da yaşayan bir çift, tatil sırasında kaybolan kedilerinin aylar sonra yüzlerce kilometre öteden kendi evlerinin yakınına ulaşmasıyla büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Patrick ve Evelyne Sire çifti, Ağustos 2025'in başında İspanya'nın Ebro Deltası'na yaptıkları seyahatin ardından Fransa'daki Olonzac kasabasına dönüyordu. Katalonya bölgesinde bir dinlenme tesisinde yakıt almak için mola veren çift, kahve almak üzere araçtan indikleri sırada camı aralık bıraktı. Bu esnada evcil kedileri Filou'nun araçtan çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Yola devam eden çift, kedilerinin her zamanki gibi araç içinde uyuduğunu sandı. Ancak Fransa'nın Aude bölgesindeki Jouarres Gölü yakınlarında verdikleri molada Filou'nun kayıp olduğu fark edildi. Tüm aramalara ve mama ile çağırma girişimlerine rağmen kediden iz bulunamadı.

Ertesi gün geri dönerek kedinin en son görüldüğü dinlenme tesisine giden çift, çevrede arama yaptı ve durumu yerel hayvan koruma derneklerine bildirdi. Guardia Civil'e kayıp ihbarı verildi ancak günler boyunca herhangi bir sonuç alınamadı.

19 Ağustos'ta bölgede siyah beyaz bir kedinin görüldüğü bilgisi aileye umut verdi. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Filou'ya ulaşılamadı. İspanya'daki hayvan dernekleri tarafından gönderilen fotoğraflardaki kedilerin de Filou olmadığı anlaşıldı.

Aylar geçtikçe umutlar tükenmeye başladı. Ancak 9 Ocak 2026'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Olonzac yakınlarındaki Homps köyünde yaşayan Hélène isimli bir kadın, bir aydır çevresinde dolaşan zayıf ve bitkin bir kediyi fark ederek veterinere götürdü.

Veterinerde yapılan kontrolde kedinin deri altındaki mikroçip sayesinde sahibinin Patrick ve Evelyne Sire olduğu belirlendi. Telefon numaraları güncel olmasa da kayıtlı adres üzerinden aileye ulaşıldı.

Haberi alır almaz Homps'a giden Patrick Sire, karşısında aylar önce kaybolan kedisi Filou'yu buldu. Oldukça zayıflamış olsa da kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Filou'nun nasıl olup da Fransaİspanya sınırını aşarak yaklaşık 250 kilometrelik yolu katettiği ise hala gizemini koruyor. Uzmanlara göre kedilerin gelişmiş mekansal hafızaları sayesinde görsel işaretleri, kokuları ve sesleri uzun mesafeler boyunca hatırlayabildikleri biliniyor.

Bu olağanüstü dönüş, hayvanların yön bulma yeteneklerine dair bir kez daha hayranlık uyandırdı.