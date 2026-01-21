Trend
Sınırları aşan sadakat! İspanya’da kaybolan kedi Fransa’da ortaya çıktı: 250 kilometre uzaktan evine döndü
Film senaryolarını aratmayacak olay! Tatil için gittikleri İspanya'da bir anlık ihmal sonucu kedilerini kaybeden çiftin dünyası başlarına yıkıldı. Her yerde aradılar, ilanlar verdiler ancak aylar geçtikçe umutlar tükendi. Tam 5 ay sonra gelen bir telefon ise herkesi şoka soktu.
Giriş Tarihi: 21.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:55