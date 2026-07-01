SIPRI’nın “balistik füze envanteri” raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa'yı ezdi geçti!

Devlerin Yarışı: En Çok Balistik Füzesi Olan Ülkeler Belli Oldu

Artan küresel güvenlik riskleri ve jeopolitik gerilimler, ülkeleri savunma hatlarını güçlendirmeye itiyor. SIPRI raporu, sadece sayısal verileri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin modern savaş doktrinlerindeki yeni ağırlığını da ortaya koyuyor.