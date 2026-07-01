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SIPRI’nın “balistik füze envanteri” raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa'yı ezdi geçti!
SIPRI’nın “balistik füze envanteri” raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa'yı ezdi geçti!
Küresel savunma haritası sil baştan hazırlandı! SIPRI'nin son "balistik füze envanteri" raporu dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye, devlerin yer aldığı sıralamada öyle bir noktaya yerleşti ki Avrupa listeyi sadece uzaktan izleyebildi!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 16:41