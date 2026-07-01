Trend Galeri Trend Yaşam SIPRI’nın “balistik füze envanteri” raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa'yı ezdi geçti!

SIPRI’nın “balistik füze envanteri” raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa'yı ezdi geçti!

Küresel savunma haritası sil baştan hazırlandı! SIPRI'nin son "balistik füze envanteri" raporu dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye, devlerin yer aldığı sıralamada öyle bir noktaya yerleşti ki Avrupa listeyi sadece uzaktan izleyebildi!

Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 16:41
SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), ülkelerin balistik füze kapasitelerini deşifre etti. Zirvede nükleer güçlerin savaşı sürerken, Türkiye yerli savunma hamleleriyle dengeleri altüst etti. İşte tüm dengeleri değiştiren o listenin detayları...

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

Devlerin Yarışı: En Çok Balistik Füzesi Olan Ülkeler Belli Oldu

Artan küresel güvenlik riskleri ve jeopolitik gerilimler, ülkeleri savunma hatlarını güçlendirmeye itiyor. SIPRI raporu, sadece sayısal verileri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin modern savaş doktrinlerindeki yeni ağırlığını da ortaya koyuyor.

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayımladığı rapor, dünyada balistik füze kapasitesine sahip ülkeleri ve tahmini envanter büyüklüklerini gösterdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

Türkiye İlk 10'da!

Rapora göre bazı ülkeler binlerce füze ile listenin zirvesinde yer alırken Türkiye, yerli üretim ve modernize edilen envanteriyle dünyada en fazla balistik füzeye sahip ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı.

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

Türkiye'nin bu listedeki yerini sağlamlaştıran en büyük etken, son yıllarda geliştirilen yerli füze projeleri ve teknolojik bağımsızlık hamleleri oldu.

Tahmini rakamlar şu şekilde:

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

27. Libya - 3 füze

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

26. Azerbaycan - 4

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

25. Slovakya - 6

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

24. Birleşik Arap Emirlikleri - 6

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

23. Bahreyn - 9

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

22. Ermenistan - 16

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

21. Türkmenistan - 16

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

20. Romanya - 16

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

19. Yemen - 18

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

18. Irak - 18

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

17. Vietnam - 24

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

16. Suudi Arabistan - 40

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

15. Fransa - 64

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

14. Birleşik Krallık - 64

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

13. Hindistan - 80

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

12. Belarus - 98

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

11. Pakistan - 126

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

10. Yunanistan - 165

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

9. Mısır - 190

SIPRI’nın balistik füze envanteri raporu deprem etkisi yarattı: Türkiye füze kapasitesiyle Avrupa’yı ezdi geçti!

8. Güney Kore - 190