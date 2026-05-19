Sır dolu yat skandalında şok detaylar: "Tanju Özcan beni aldı tekneye bindik!" Birlikte eğlendiği kadının kimliği ortaya çıktı

Zeynep K. ifadesinde, "Fotoğraflardaki diğer şahıslardan biri Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, diğer tam ünvanını bilmesem de yine belediye işleri yapan Nadir ATAMAN isimli şahıstır. Üçüncü erkek şahıs ise soy ismini hatırlamadığım Tayfun isimli şahıstır. 2022 yılının aynı günü tam hatırlamadığım bir tarihte arkadaşım Demet beni arayarak bu üç şahsın kendi arkadaşları olduğunu, akşam Ataköy Marina da bulunan bir teknede sohbet edeceklerini, katılıp katılmayacağımı sordu. Ben bu üç şahsı öncesinde hiç görmemiştim. Demet'e cevaben şahısların arasında sohbetinize dahil olabilirim diyerek Demet'in teklifini kabul ettim." dedi.