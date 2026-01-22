Trend
Sıradan bir fotoğraf sanılıyordu: Yıllar sonra fark edilen korkunç gerçek: Kimse çözemedi...
ABD'nin Alabama eyaletinde tozlu raflardan inen bir aile albümü, sosyal medyada beklenmedik bir kaosa yol açtı. Büyükannesi ve büyükbabasının 1942 yılına ait, masum görünen evlilik döneminden kalma bir karesini paylaşan adam, gelen bir yorumla şoke oldu. Dikkatli bir arkadaşının fark ettiği o ürpertici ayrıntı, 80 yıllık kareyi bir anda internetin en çok tartışılan korku öğesine dönüştürdü. Yıllarca kimsenin görmediği bu detay, şimdi binlerce kişinin uykularını kaçırıyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:31