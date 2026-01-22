Trend Galeri Trend Yaşam Sıradan bir fotoğraf sanılıyordu: Yıllar sonra fark edilen korkunç gerçek: Kimse çözemedi...

Sıradan bir fotoğraf sanılıyordu: Yıllar sonra fark edilen korkunç gerçek: Kimse çözemedi...

ABD'nin Alabama eyaletinde tozlu raflardan inen bir aile albümü, sosyal medyada beklenmedik bir kaosa yol açtı. Büyükannesi ve büyükbabasının 1942 yılına ait, masum görünen evlilik döneminden kalma bir karesini paylaşan adam, gelen bir yorumla şoke oldu. Dikkatli bir arkadaşının fark ettiği o ürpertici ayrıntı, 80 yıllık kareyi bir anda internetin en çok tartışılan korku öğesine dönüştürdü. Yıllarca kimsenin görmediği bu detay, şimdi binlerce kişinin uykularını kaçırıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:31
Dünyanın birçok yerinden, "gizemli ve korkutucu" olduğu iddiasıyla birçok kez dolaşımı giren birçok fotoğraf hala soru işareti olarak değerlendiriliyor. Yıllar sonra aile üyeleri tarafından tesadüfen keşfedilmiş gizemli detaylarla dolu. Examiner, Angelsghosts ve Reddit gibi farklı kaynaklardan derlediğimiz bu fotoğraflar, sıradan bir anın içine gizlenmiş, açıklanamayan varlıklar olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Her ne kadar sansasyon olarak nitelendirilse de bu fotoğraflar hala "gizemli" olarak kabul ediliyor.

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 platformunda yayınlanan ve tartışma yaratan bir diğer görsel ise Macaristan'dan geliyor. Szigeti Gyöngyi isimli kullanıcının paylaştığı fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından annesine ithafen çekilmiş. Tarihi bir belge niteliği taşıyan karede, ilk etapta her şey normal görünse de arka plan şok edici bir anomali barındırıyor. Fotoğraftaki kadının arkasında beliren figür, yüz hatları ve kolları bulunmayan genç bir kızı andırıyor ve bu görüntünün nasıl oluştuğu hâlâ bir muamma.

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNE

Judy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.

EVDEKİ HAYALET

1930'lu yıllarda Yeni Zelanda'da çekilmiş bu aile fotoğrafında bir hayalet yer alıyor. Yıllar sonra aile üyeleri hayaleti evde birçok kez gördüklerini de iddia etti. Siyah topuzlu saçı olan ve beyaz bir elbise giyen bu hayalet, aile üyelerinin yataklarının başında bekler vaziyette görülmüş.

ÇİFTİN ARKASINDA KADIN

Paranormal.about.com sitesine göre bu fotoğraf 1942'te Alabama'nın Jasper kentinde çekilmiş. Yeni evli çiftin arkasındaki ağaçta korkutucu bir kadın figürü yer alıyor.

EVDE TEK BAŞINA

Pencere önünde çekilmiş iki çocuğun fotoğrafı son derece normal duruyor. Çocukların arkasındaki evin penceresinde iki tane küçük kız çocuğu görünüyor. Ancak iddiaya göre evin içinde sadece soldaki kız varmış. Sağdaki kızın hayalet olduğu iddia ediliyor.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Denise Russell, 1997'de bir aile pikniği sırasında büyükannesinin bu fotoğrafını çekti. Aileden kimse fotoğrafta, Denise'nin büyükannesinin arkasında duran adamı fark etmedi. Denise ise fotoğraftaki kişiyi yıllar sonra fark etti, bu kişinin 1987'de hayatını kaybeden büyükbabası olduğunu söyledi.

DEDE VE TORUNU

Angelsghosts sitesinin haberine göre bu fotoğraftaki bebek, dedesinin ölümünden birkaç hafta sonra doğmuş. Dedenin oturmayı en sevdiği koltukta bebeğin fotoğrafını çekmişler. Fotoğrafta ise koltukta oturan bir silüet görünüyor.

KIRMIZI FİGÜR

Examiner tarafından paylaşılan bu fotoğrafta Ohio'lu Potter ailesi, kızları Erin'in fotoğrafında kırmızı bir figür olduğunu gördü. Lösemi ile mücadele eden Erin, elinde maytapla bahçede koşarken görülüyor. Hemen yanında ise kırmızı figür var. Potter ailesi kırmızı figürün Erin'i koruduğuna inanıyor.

ODADAKİ HAYALET

Complex'in haberine göre bir baba, kızının fotoğrafını çekiyor. Ancak fotoğrafa baktığında kızının önünde sanki sürünerek geçen biri olduğunu görüyor.

PENCEREDEKİ YABANCI

Bir anne ve çocukları, doğum günü için bir araya gelmişlerdi. Evlerinin hemen önünde fotoğraf çekildiler, ancak fotoğrafa baktıkları zaman evin içinde birinin onları izlediğini fark etti. İddiaya göre evin içinde kimse yoktu, tüm aile fertleri doğum gününü kutlamak için bahçeye çıkmıştı.

SIRRI ÇÖZÜLEMEYEN GİZEMLER

Doğaüstü ve açıklanamayan olaylar. Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor. İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

ZAMAN YOLCUSU

1941 yılında çekilmiş bu fotoğraf, dünyada zaman yolculuğunun temsili fotoğrafı konumunda. Bir köprü açılışı sırasında çekilen fotoğrafta, dönemin kılık kıyafetiyle alakası olmayan giyinimde bir adam ve elindeki kayıt cihazı dikkat çekiyor. Zaman yolculuğu ne kadar gerçektir bilinmez ancak söz konusu kişinin gözlüklerinden tutun tepeden tırnağa zamanının çok ötesinde olduğu kesin.

FAZLADAN EL

Bu fotoğrafta ise dört çocuk kameraya poz veriyor ancak fotoğrafta fazladan bir el var. Hayır bir göz yanılması söz konusu değil ve beşinci bir çocuk arkadan elini uzatmıyor. Beşinci çocuk olmadığını düşünecek olursanız, bu fazladan elin fotoğrafta nasıl belirdiğini söylemek son derece güç.

SEMADAKİ UFO

15. yüzyılda Domenico Ghirlandaio tarafından çizilen bu son derece ünlü tabloda Hz. Meryem ve Aziz Giovannino resmedilmiş. Ancak arka planda tam anlamıyla bir UFO gözlemi söz konusu. Palazzo Vecchio koleksiyonunda yer alan bu tablodaki UFO'nun sırrı yüzyıllardır çözülemiyor.

PHOENIX IŞIKLARI

1000'den fazla kişi tarafından Arizona ve Nevada semalarında görülen bu ışıklara ait pek çok görüntü ABD hükümeti tarafından toplatılsa da, 13 Mart 1997'de olaya tanık olan pek çok kişi, o anı bu ve benzeri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. Işıkların genel bir kanıyla dünya dışı canlıların dünyayı ziyareti olarak yorumlanması söz konusu. Ancak gerçekte tam olarak ne oldukları belirsiz.

SOLWAY FIRTH ASTRONOTU

Jim Templeton bir doğa gezisi sırasında kızının fotoğrafını çektikten sonra ortaya çıkan garip görüntü, en bilinen garipliklerdendir. Fotoğrafın üstünde oynama yapılıp yapılmadığını inceleyen Kodak firması, çekilen fotoğrafın gerçek olduğunu onaylamıştır. Görüntüde kızın arkasında beliren astronot benzeri varlığın oraya nasıl geldiği tam bir muammadır.

LOS ANGELES OLAYI

2. Dünya Savaşı sırasında 1942'de meydana gelen olayda Los Angeles semalarında devasa büyüklükte ve ışıklar saçan bir cisim belirir. Bu aracın öncelikle Nazilerin gizli bir silahı olduğu düşünülse de, söz konusu hava taşıtını yakından görenlerin tarifleri, aracın dünya dışı bir teknoloji olduğuna dair izlenimler yaratmıştır. Savaşın gergin atmosferi sebebiyle panik olan Los Angeles'taki askeri birlikler top atışlarıyla cismi düşürmeye çalışırlar. Bu fotoğraf cisme ait en net görüntü olup, cisme açılan atışların çoğu isabet etmesine rağmen araç düşürülememiştir. Geldiği gibi birden ortadan kaybolan cisme açılan ateş olayın Los Angeles Savaşı olarak anılmasına sebep olmuştur.

KARA ŞÖVALYE

Dünya etrafında 13.000 yıldır radyo sinyalleri yayan bu cisim keşfedildiğinde fotoğrafları çekildi ve varlığı kanıtlandı. Ancak sonrasında kayıplara karıştı ya da en azından söylenenler bu yönde çünkü söz konusu aracın NASA tarafından yakalanıp incelemeye alındığı da rivayet ediliyor. Aracın tam olarak ne olduğu ve şu an nerede olduğu bir muamma. Kara Şövalye adı verilen cisme ait geriye kalan fotoğraflar ise, söz konusu olayın tek kanıtı konumunda.

BABUŞKA HANIM

Gerçek adı bilinmediği için Babuşka Hanım olarak anılan kadın, Kennedy suikastinde, suikastçinin bulunduğu noktayı fotoğraflayan tek kişi olarak biliniyor. Hatta suikastçinin fotoğraflarını da çektiği ciddi bir rivayet olarak dolaşıyor. Ancak Babuşka Hanım'ın gerçekte kim olduğu ve nerede olduğu bilinmiyor. Ona dair tek bilgi bu fotoğraf ve bu fotoğrafın ardından çekilen fotoğraflar. 1963'teki suikast anından sonra Babuşka Hanım'ın izi bulunamıyor. Hatta FBI'ın arananlar listesinde olduğu biliniyor.

AY PİRAMİDİ

Apollo 17 görevi sırasında çekilen bir fotoğraf halka sızdıktan sonra açıklanamayan gizemli görseller arasındaki yerini aldı. Bu fotoğraf başta NASA tarafından karartılarak karanlık olduğu gerekçesiyle imha edilmeye çalışılsa da, fotoğrafın dijital ortamda kontrastıyla oynandığında çok belirgin bir şekilde Ay'da bir piramidin yer aldığı görülüyor.

HOOK ADASI CANAVARI

1924'te çekilen ve sonradan renklendirilen bu fotoğrafta Hook adası açıklarında deniz altındaki devasa bir canlı görüntülenmiş. Bu canlının türü ve ne olduğuna dair herhangi bir bilgi günümüzde de olmamakla birlikte, fotoğrafı çeken Robert Le Serrec ve karısı, canlının son derece saldırgan bir yapıda olduğunu tarihe not düşmüşler.