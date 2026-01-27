Trend Galeri Trend Yaşam Şişli'deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran 'ütü' detayı! Önce başına vurup ardından...

Şişli'deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran 'ütü' detayı! Önce başına vurup ardından...

İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova (36)'nın katil zanlısı sevgilisi ve onun arkadaşı Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Durdona Khokimova'nın sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. ifadesinde; Durdona ile gönül ilişkisinin olduğunu, olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine önce maktulün başına ütüyle vurduğunu ardından şahsı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Bu ifade cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 27.01.2026 12:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:37
Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...
Şişli'de 24 Ocak Akşamı bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde kafası olmayan ceset bulmasıyla başlayan olay her geçen dakika çıkan yeni detaylarla kan donduran hale geldi. Cesedin bacakları ve başı farklı konteynerlerde bulundu. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Özbekistanlı Durdona'ya ait olduğu belirlendi.
Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

36 Yaşındaki kadının cesedini valizle getiren iki şüpheli tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerince şüpheliler yüzlerce saat süren kamera izleme çalışması sonucu İstanbul havalimanında Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. Şüphelilerin cinayeti Ümraniye Atatürk Mahallesinde işlediği ardından cesedi o evde parçalayıp valize koydukları oradan da taksi ile Şişli'ye getirip çöplere attıkları ortaya çıktı.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Ugli T. Ve ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch K. ile genç kızın evden çıkarken kasaba gidiyorum dediği kasap Ekrem K.'nın işlemleri Cinayet Büroda yapıldı. Olayda çok keskin bir bıçak kullandığı öğrenilen şüphelinin bıçağı attığı yeri hatırlandığı öğrenildi. 3 şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

İŞTE KORKUNÇ CİNAYETİ İŞLEYEN KATİLİN EMNİYET İFADESİ

İstanbul'a Durdona ile birlikte yaşamak için geldim. Durdona için geldim. Durdona isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok da canlı yayında tanıştık. Şirinevlerde bir diskoda ilk görüşmemiz oldu. Diskodan 3,4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik. Özbekistan da 6 ay kadar kaldıktan sonra Istanbul'a Durdona için döndüm. Durdona'nın ismini ben Medine olarak biliyordum. Telefon rehberimde kalp simgesiyle kayıtlıdır. Durdona bildiğim kadarıyla askeri malzemeler satıyor. Durdona ile aramda herhangi bir alacak verecek meselesi yoktur.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

"ÇOCUKLA ÜMRANİYE'YE GİTMİŞ"

Gofurjon telefonla benim yanımda Durdona ile görüştü. Ben buradan taksiye binip Gofurjon'un evi olan Ümaniye'ye geçtim. Gofurjon'un Durdona ile nerede buluştuğunu bilmiyorum, ben 4,5 gündür Durdona ile kavgalı olduğumdan dolayı olay günü kendisiyle hiç iletişime geçmedim. Ben taksiyle Ümaniye'ye geçerken Gofurjon ile whatsapp üzerinden mesajlaştık. Bu mesajlaşmada Gofurjon bana Durdona ile birlikte geliyoruz, çocuk da var yanımızda, otobüsle geliyoruz diye söyledi. Ben Ümraniye de ki eve geldikten 15,20 dakika kadar sonra eve Durdona geldi. Evin önündeyken Gofurjan beni telefonla arayarak "Ben çocuğu gezdireyim, siz işinizi görün, Durdona binanın kapı girişinden girdi" diye bana söyledi.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

"GİRER GİRMEZ ÜTÜYLE KAFASINA VURDUM DÜŞTÜ"

Daha sonra Durdona kendi üzerinde olan yedek anahtar ile açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle kafasına vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum. Bu esnada evde sadece ikimiz vardık. Ütüyle vurduktan sonra Durdona'dan bağırma sesi çıkmıştı, daha sonra sırtına vurduğum bıçak darbelerinde kendisinden herhangi bir ses çıkmadı Aldığı bıçak darbeleriyle. Sağ tarafına yere düştü. Ben bu esnada evin içerisinde yürüyerek 1 tane sigara içerek nefeslendim. Sigaradan sonra koridordan Durdona'yı kaldırıp banyoya taşıdım. Ben Durdona kapıdan içeri girer girmez zaten telefonla Gofurjon ile konuşuyordum.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

"ARKADAŞI CİNAYETİ NAKLEN DİNLEMİŞ"

Durdona'nın kafasına ütüyle vurduğum ve sırtına bıçak ile vurduğum zamanda telefon zaten açıktı ve bu sesleri Gofurjon duyuyordu. Kendisine Durdona'yı öldürdüm, çocuğu acil bir şekilde gönder diye söyledim. Bu söylememden 15,20 dakika kadar sonra Gofurjon eve yalnız başına geldi. Gofurjon eve geldikten sonra Durdona'yı banyodan birlikte çıkarıp Gofurjon'un odasına taşıdık. Durdona'yı burada yüzüstü vaziyette yere bıraktık. Yerde halı yoktu, yere poşet sererek Durdona' yı üzerine bıraktık. Su içmek için odadan ayrıldım, odaya döndüğümde Gofurjon, Durdona'nın kolundaki 2 bileziği, boynundaki kolyeyi ve kulağındaki küpeleri çıkartmış. Bu malzemeleri Gofurjon satmak için cebine koydu. Daha sonra Gofurjon evden ayrıldı, 5 dakika kadar sonra 2 tane bıçak alarak eve geldi. Bu bıçakları Durdona'yı birlikte kesmek için ve cinayeti gizlemek için getirdi. Benim sırtına vurduğum bıçak yamulmuştu.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

"ÇARŞAFA SARIP POŞETE KOYDUK"

Daha sonra Gofurjon ayaklarını tuttu, ben de bıçak ile hem kasıklardan hem de dizlerden ayrı kestim. Yine Gofurjon'un yardımıyla kafasını da kesip gövdesinden ayırdım. Parçalara ayırdıktan sonra siyah renkli çöp poşetıyle paketledik. Paketlemeyi iki bacağının alt kısmını bir poşete, üst kısımlarını başka bir poşete, kafasını başka poşete, gövdesini de başka poşete koyduk. Gövdesini çöp poşetine koymadan önce çarşafa sarıp öyle koyduk.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

ÇÖPLERE PARÇA PARÇA DAĞITTIK

Daha sonra Gofurjon ile birlikte evi temizledik. 3 bıçağı, ütüyü, temizlediğimiz malzemeleri çöp poşetine koyarak evin dışında bulunan çöp konteynırına attık. Temizlikten sonra Gofurjon ile birlikte bavul ve çantaları evin önüne çıkardık. Evin önünde bulunduğumuz esnada sokaktan geçen taksiyi çevirdik.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

"VALİZİ İKİYE BÖLEREK..."

Şişli'ye geldik. ndiğimizde gövdenin bulunduğu büyük bavul bendeydi. Diğer iki çanta da Gofurjondaydı. Taksiden indikten sonra 50,60 metre kadar yürüdük. Yürüdüğümüz yolda gördüğümüz ilk çöp kutusunun içine Gofurjon elindeki iki çantayı attı. Daha sonra bendeki açık renkli bavul ile bırlikte Gofurjon ile yürümeye devam ettik. 200,250 metre kadar sonra mahalle içinde yine bir çöp konteynırı gördük. Gofurjon ile birlikte bavulu açarak içerisindeki gövdeyi çöpe attık. Buradan yaklaşık 100 metre sonra Gofurjon valizi ikiye bölerek başka bir çöp kutusuna attı.

Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

HAVALİMANINDA YAKALANDIK

Aksaray da Gofurjon ile birlikte gittiğimiz aynı günün sabah saatlerindeki telefonu sattığı şahsın yanına gittik. Buraya bilezikleri, kolyeleri ve küpeleri satmak için gitmiştik. Bilet aldığımız yerde bulunan Gofurjon'un arkadaşı ile Havalimanına gittik. Havalimanında uçak saatimizi beklediğimiz esnada Polisler gelerek bizi aldı.