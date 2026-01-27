Şişli’deki Durdona Khokimova cinayetinde kan donduran ’ütü’ detayı! Önce başına vurup ardından...

İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova (36)'nın katil zanlısı sevgilisi ve onun arkadaşı Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Durdona Khokimova'nın sevgilisi Dılshod Akhrol Uglı T. ifadesinde; Durdona ile gönül ilişkisinin olduğunu, olay günü tartıştıklarını, bunun üzerine önce maktulün başına ütüyle vurduğunu ardından şahsı bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Bu ifade cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi. İşte detaylar...