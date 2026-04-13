Sivasspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

Sivasspor - İstanbulspor maçı, sadece bir lig karşılaşması olmanın ötesinde, iki takımın sezon hedeflerini doğrudan etkileyecek bir mücadele niteliği taşıyor. Özellikle haftanın açılış maçı olması, bu karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Futbolseverler ise şimdiden "Sivasspor - İstanbulspor canlı izle" aramalarıyla maça yoğun ilgi gösteriyor. Peki maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Nisan 2026 TFF 1. Lig karşılaşmasına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2026 17:20
Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri ön plana çıktı. Sivasspor - İstanbulspor maçı, hem play-off hattını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Oynanacak bu kritik randevuda, sahadan çıkacak sonuç hem zirve hem de alt sıralar açısından belirleyici olacak.

SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sivasspor - İstanbulspor maçı,
  • 13 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak.
  • Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
  • Mücadele, Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
SİVASSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için yayın bilgileri de netleşti.
  • Maç yayını: TRT Avaz (şifresiz)
  • Alternatif yayın: TRT Spor
MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelede düdük çalacak isim de belli oldu.
  • Hakem: Ayberk Demirbaş
  • Yardımcı hakemler: Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban
TAKIMLARIN SON DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu dikkat çekiyor.
Sivasspor:
  • 34 maçta 50 puan
  • 9. sırada
İstanbulspor:
  • 40 puan
  • 16. sırada