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Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Yaz gecelerinin en büyük kabusu olan sivrisineklerin neden hep belirli kişileri seçtiğine dair halk arasındaki "kan grubu" veya "tatlı kan" inanışı bilim dünyasınca tamamen çürütüldü. Araştırmalar, bu canlıların kurbanlarını kan grubuna göre değil, cildimizin salgıladığı çok özel bir kimyasal kokteyle göre adeta bir radar gibi seçtiğini kanıtladı.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:30
Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Uzmanların yaptığı son laboratuvar testlerinde, sivrisineklerin insan vücudunun yaydığı yüzlerce kimyasal bileşikten sadece 27 tanesini ayırt edebildiğini gösterdi.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Bu bileşikler arasında en büyük çekim merkezini ise cilt yağlarının parçalanmasıyla oluşan "1-octen-3-ol" yani mantar alkolü oluşturuyor.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Bu özel molekülün salgılanmasındaki en ufak bir artış bile kişiyi sivrisinekler için birer mıknatısa dönüştürüyor.

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Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Uzmanlar, iyi haber olarak vücut kimyamız sürekli değiştiği için kimsenin ömrü boyunca kalıcı bir sivrisinek hedefi olarak kalmayacağını belirtiyor.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Sadece dişi sivrisineklerin ısırdığı bu döngüde, canlılar gelişmiş reseptörleri sayesinde kurbanlarını tam 3 aşamalı bir planla tespit ediyor.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

İlk aşamada, onlarca metre uzaktan nefesle dışarı verdiğimiz karbondioksiti algılayarak rotalarını insana çeviriyorlar.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Yaklaşık 10 metre mesafeye ulaştıklarında karbondioksit kokusu ile kişiye özel vücut kokusu birleşiyor ve çekicilik katlanıyor.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Son aşamada ise en yakın mesafede vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye girerek nihai hedefe iniş yapıp ısırma işlemini gerçekleştiriyorlar.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

SİVRİSİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN ALTIN KURALLAR

Doğru kıyafet seçimi: Sivrisineklerin görsel olarak kolayca fark edebildiği siyah, lacivert ve koyu kırmızı gibi koyu renkler yerine açık renkli ve bol giysiler tercih edilmelidir.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Fiziksel engeller ve spreyler: Yataklarda mutlaka koruyucu cibinlik kullanılmalı ve açık alanlarda onaylı sinek kovucu spreylere başvurulmalıdır.

Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...

Beslenme ve yaşam tarzı: Özellikle istilacı türlerin aktif olduğu dönemlerde ve akşam saatlerinde ağır yemeklerden kaçınılmalı ve mümkün olduğunca hafif yiyecekler tüketilmelidir.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör