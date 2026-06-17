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Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...
Herkes kan grubu sanıyordu ama meğer asıl neden bambaşkaymış! Sivrisinekler aslında buna geliyormuş...
Yaz gecelerinin en büyük kabusu olan sivrisineklerin neden hep belirli kişileri seçtiğine dair halk arasındaki "kan grubu" veya "tatlı kan" inanışı bilim dünyasınca tamamen çürütüldü. Araştırmalar, bu canlıların kurbanlarını kan grubuna göre değil, cildimizin salgıladığı çok özel bir kimyasal kokteyle göre adeta bir radar gibi seçtiğini kanıtladı.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:30