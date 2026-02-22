Trend Galeri Trend Yaşam Sizin memleketin eski adı neydi? Arşivlerin tozlu raflarından çıktı: İşte 81 ilin eski adları tam liste…

Sizin memleketin eski adı neydi? Arşivlerin tozlu raflarından çıktı: İşte 81 ilin eski adları tam liste…

81 ilin eski adları, Anadolu'nun tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını ortaya koyuyor. Antik dönemlerden Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan bu isimler, farklı kültürlerin şehirler üzerinde bıraktığı izleri yansıtıyor. İşte 81 ilin eski isimleri

Giriş Tarihi: 22.02.2026 13:26
Türkiye'nin 81 ilinin tarih boyunca farklı dönemlerde anıldığı isimler, şehirlerin köklü geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor. İşte 81 ilin eski isimleri…

1. Adana - Batana: Tarihi Adana bölgesinin adı olarak kullanılmıştır. Adana'nın kökeni Hititlere kadar uzanır.

2. Adıyaman- Hısn-ı Mansur: Arapların bölgeye hâkim olduğu dönemde verilen isimdir. "Mansur'un Kalesi" anlamına gelir.

3. Afyonkarahisar- Karahisar-ı Sahip: Selçuklular döneminde, "sahip" lakaplı bir bey tarafından fethedilmesi nedeniyle bu isim verilmiştir.

4. Ağrı - Karaköse: Osmanlı döneminde, bugünkü Ağrı'nın merkezine verilen isimdir.

5. Aksaray - Archelais: Antik çağlarda kullanılan ismi. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir şehirdi.

6. Amasya- Amaseia: Yunan tarihçilerine göre Amasya, ismini Amaseia adındaki Amazon kraliçesinden almıştır.

7. Ankara- Ankyra: Galatlar döneminden itibaren kullanılan bu isim, Yunanca'da "çapa" anlamına gelir.

8. Antalya - Attaleia: Şehri kuran Bergama Kralı II. Attalos'un adından türetilmiştir.

9. Ardahan - Artan veya Artani: Antik dönemlerden kalma bir isimdir.

10. Artvin - Livana: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir. Arapça kökenli olduğu düşünülür.

11. Aydın - Tralleis: Antik dönemde İyonya bölgesinin önemli şehirlerinden biridir.

12. Balıkesir - Karesi: Osmanlı öncesi beylik döneminde Karesi Beyliği'ne ev sahipliği yapmıştır.

13. Bartın - Parthenios: Antik çağlarda bölgenin adıydı.

14. Batman - Ilısu, Hasankeyf: Hasankeyf, Dicle Nehri kıyısındaki tarihi bir yerleşimdir. Batman ismi daha yenidir.

15. Bayburt - Baiberd: Roma ve Bizans döneminde kullanılmış olan bir isimdir.

16. Bilecik - Belekoma: Bizans döneminde kullanılmış, kalenin adıydı.

17. Bingöl- Çapakçur: Osmanlı döneminde kullanılan isimdir.

18. Bitlis - Bagesh: Antik Pers kayıtlarında geçen isimdir.

19. Bolu - Claudiopolis: Roma İmparatoru Claudius tarafından verilen isimdir.

20. Burdur- Polydorion: Yunan ve Roma dönemlerinde kullanılan, anlamı tam olarak bilinmeyen bir isimdir.

21. Bursa- Prusa: Kral I. Prusias tarafından kurulmuştur, adı ondan gelir.

22. Çanakkale - Dardanos, Abydos: Antik Yunan kentleri olarak bilinir.

23. Çankırı- Gangra: Antik dönemlerde Paphlagonia bölgesinin önemli bir şehriydi.

24. Çorum - Nerik: Hititler döneminde kullanılan bir isimdir.