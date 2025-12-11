Trend
Galeri
Trend Yaşam
Sizin memleketinizde saklı olan o hazine bakın neymiş! Türkiye'nin Dünya Mirası listesi ortaya çıktı
Sizin memleketinizde saklı olan o hazine bakın neymiş! Türkiye'nin Dünya Mirası listesi ortaya çıktı
Dünyanın en prestijli listelerinden biri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Türkiye'den tam 22 paha biçilmez eser girdi! 79 farklı nokta ise geçici miras listesinde her alıyor. Bu sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda zamanla değerleri katlanacak ve turist akınıyla dolup taşacak yerlerin listesi. Eğer bu anıtları ve doğal güzellikleri henüz ziyaret etmediyseniz, elinizi çabuk tutun! Çünkü 2025'te eklenen Sardis ve Bin Tepe'deki Lidya Tümülüsleri bile şimdiden tüm dünyanın radarında. İşte, tatil rotanızı tamamen değiştirecek, kültür ve tarihe doyacağınız o 101 muhteşem lokasyon... Hangisi listenizin başında olmalı?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:05