Trend Galeri Trend Yaşam Sizin şehrinizin Osmanlı'daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

Sizin şehrinizin Osmanlı'daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

Osmanlı döneminden bu yana pek çok şehrin hem çehresi hem de ismi tamamen değişti. Ancak zamanın bile silemediği, yüzyıllardır aynı isimle yankılanan efsanevi şehirlerimiz de var. İşte Osmanlı'dan günümüze kadar adını koruyan 16 şehir...

Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 15:36