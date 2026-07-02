Trend Galeri Trend Yaşam Sizin şehrinizin Osmanlı'daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

Sizin şehrinizin Osmanlı'daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

Osmanlı döneminden bu yana pek çok şehrin hem çehresi hem de ismi tamamen değişti. Ancak zamanın bile silemediği, yüzyıllardır aynı isimle yankılanan efsanevi şehirlerimiz de var. İşte Osmanlı'dan günümüze kadar adını koruyan 16 şehir...

Giriş Tarihi: 02.07.2026 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 15:36
Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

Asırlar süren kültürel dönüşümler ve yeniden çizilen sınırlar, Osmanlı coğrafyasındaki pek çok şehrin ismini tamamen değiştirdi. Fakat aralarında öyleleri var ki; yaşanan tüm tarihi ve kültürel dönüşümlere adeta meydan okuyarak asırlık kimliklerini korumayı başardılar. İşte asırlardır adları değişmemiş 16 şehir…

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

İŞTE O LİSTE

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

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Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

AMASYA/ AMASİA

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

AKSARAY/ AKSARAY

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ARDAHAN/ARDAHAN

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ARTVİN/ LİVANE

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

AYDIN/AYDIN

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BALIKESİR/ KARESİ

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BARTIN/ONİKİ DİVAN

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BATMAN/İLUH

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BİLECİK/BİLECİK

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BİTLİS/BİTLİS

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BOLU/ BOL ULUĞ

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BURDUR/TERKEMİŞ

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

BURSA/HÜDAVENDİGAR

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ÇANAKKALE/ KALE-İ SULTANİYE

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

ÇANKIRI/KENGIRI

Sizin şehrinizin Osmanlı’daki adı neydi? Tarihi harita gün yüzüne çıktı: Bu 16 şehrin adı asırlardır hiç değişmedi…

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