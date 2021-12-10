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Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

İstanbul'da Thodex gibi Smart Trade Coin isimli kripto para borsası tarafından dolandırıldıklarını öne süren bir grup yatırımcı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mağdur avukatlarından Adem Ay, binlerce insanın dolandırıldığını ve yaklaşık 2 milyar doların buharlaştığını belirterek, coin şirketi ile 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını ve tutuklama kararı verilmesini talep etti.

FATİH ULAŞ Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 11:48
Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçelerine göre, referans olmadan üye yapılmayan Smart Trade Coin sisteminde her bir yatırımcı, üye yaptığı kişi başına ekstra kazanç sağlıyordu. Coin şirketinin yöneticileri bir WhatsApp grubu kurarak yatırımcıları bu gruptan yönlendiriyordu.

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Ponzi, saadet zinciri, piramit yapı adı altında kripto para borsasına kayıt edilen insanların paraları, bir süre sonra buharlaştı. Hesapları boşaltılanlar veya dondurulduğu için parasını çekemeyenler soluğu savcılıkta aldı.

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Smart Trade Coin şirketi ve 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını, şüpheli yöneticilerin tutuklanmasını isteyen şikayetçilerin avukatları, "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarının işlendiğini öne sürdü.

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Hesapları boşaltılan mağdurların paralarının nereye aktarıldığını savcılığın araştırması gerektiğini belirten Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamış" diye konuştu.

Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

Avukat Ay, yatırımcıların hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde 'dondurulmuş' uyarısı yapıldığını ve paralarını geri alamadıklarını anlattı.

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