Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçelerine göre, referans olmadan üye yapılmayan Smart Trade Coin sisteminde her bir yatırımcı, üye yaptığı kişi başına ekstra kazanç sağlıyordu. Coin şirketinin yöneticileri bir WhatsApp grubu kurarak yatırımcıları bu gruptan yönlendiriyordu.
Ponzi, saadet zinciri, piramit yapı adı altında kripto para borsasına kayıt edilen insanların paraları, bir süre sonra buharlaştı. Hesapları boşaltılanlar veya dondurulduğu için parasını çekemeyenler soluğu savcılıkta aldı.
Smart Trade Coin şirketi ve 11 yöneticisinin mallarına tedbir konulmasını, şüpheli yöneticilerin tutuklanmasını isteyen şikayetçilerin avukatları, "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "yatırım tavsiyesi verme" suçlarının işlendiğini öne sürdü.
2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI
Hesapları boşaltılan mağdurların paralarının nereye aktarıldığını savcılığın araştırması gerektiğini belirten Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamış" diye konuştu.
Avukat Ay, yatırımcıların hesaplarında yatırdıkları miktar görünmesine rağmen çekmek istediklerinde 'dondurulmuş' uyarısı yapıldığını ve paralarını geri alamadıklarını anlattı.