Smart Trade Coin vurgunu şoke etti: Şikayetçiler adliyeye akın etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçelerine göre, referans olmadan üye yapılmayan Smart Trade Coin sisteminde her bir yatırımcı, üye yaptığı kişi başına ekstra kazanç sağlıyordu. Coin şirketinin yöneticileri bir WhatsApp grubu kurarak yatırımcıları bu gruptan yönlendiriyordu.

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Hesapları boşaltılan mağdurların paralarının nereye aktarıldığını savcılığın araştırması gerektiğini belirten Ay, "Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Çok yüksek bir meblağ. Todex bugün gün yüzüne çıkmış ama Smart Trade Coin'in yaptığı şey ne yazık ki gün yüzüne çıkarılmamış" diye konuştu.