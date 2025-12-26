Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK AKTÜEL 1 OCAK'A KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER!✨Bu hafta neler var? Yılbaşı süsleri, kuru yemiş...

ŞOK Market yeni aktüel ürün broşürünü alışveriş tutkunlarının erişimine açtı. 1 Ocak tarihine kadar geçerli olacak kampanyalarda, yılbaşı dönemine özel birçok ürün raflardaki yerini aldı. Yeni katalogda süsleme ürünlerinden kuruyemiş seçeneklerine, oyuncak ve oyun gruplarından sunum ürünlerine, parfüm ve hediyelik alternatiflerine kadar pek çok farklı kategori öne çıkıyor. 1 Ocak'a kadar geçerli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatlar ve dikkat çeken indirimler, alışveriş planı yapanların gündeminde.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:25
ŞOK Market, yıl sonuna özel hazırladığı ve 1 Ocak tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Güncel broşürde kahvaltılık ürünlerden kuruyemiş alternatiflerine, kişisel bakım ürünlerinden hediye seçeneklerine kadar birçok farklı üründe avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. Tasarruflu alışveriş yapmak isteyenler için planlanan kampanyalar, bu hafta itibarıyla ŞOK mağazalarında ve satış noktalarında yerini aldı. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda haftanın öne çıkan fırsatları, alışveriş yapanların ilgisini çekiyor.

