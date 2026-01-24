Sömestirde annelerin düştüğü o hata! "Tatil onlar için çoğu zaman bir dinlenme değil..."

NASIL DAHA AZ TÜKENİRİM?

Belki de bu sömestir anneler için şu soruyu sorma zamanıdır:

"Çocuğum için en iyisi ne?" yerine "Ben bu tatilde kendimi nasıl daha az tüketirim?"

Çünkü anneler dinlenmeden, tatil gerçekten tatil olmaz. Çocuklar da bunu hisseder.