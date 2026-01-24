Trend
Galeri
Trend Yaşam
Sömestirde annelerin düştüğü o hata! "Tatil onlar için çoğu zaman bir dinlenme değil..."
Sömestirde annelerin düştüğü o hata! "Tatil onlar için çoğu zaman bir dinlenme değil..."
Sömestir artık dinlenme zamanı değil, doldurulması gereken bir program gibi yaşanıyor. Çocukların tatili, atölyelerle, etkinliklerle ve plan listeleriyle ölçülür hale geldi. Aileler için bu dönem, keyiften çok 'yetişme' duygusu oluşturuyor. Tatil, farkında olmadan annelerin performans alanına dönüştü.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 11:18