Somonu ve Levreği Unutun! Meğer En Sağlıklı Balık Oymuş: 100 Üzerinden 89 Puanla Zirvede...

Deniz mahsulleri severleri şaşırtacak veri açıklandı! BBC'nin hazırladığı "Dünyanın En Sağlıklı Gıdaları" listesinde, herkesin favorisi olan somon ve levreği geride bırakarak zirveye yerleşen okyanus levreği, besin değeriyle tam not aldı. Peki, 100 gramında sadece 79 kalori barındıran bu mucize neden bu kadar değerli? İşte sofralarınızın yeni şampiyonu...

Giriş Tarihi: 07.05.2026 11:59
Dünyanın en sağlıklı gıdalarını belirlemek için yapılan kapsamlı değerlendirmelerde, deniz ürünleri kategorisinin zirvesine yerleşen okyanus levreği, besin değerleriyle somon ve klasik levrek gibi popüler türleri geride bırakmayı başardı. 100 gramında yaklaşık 20 gram protein barındırmasına rağmen sadece 79 kalori içermesi, bu mucizeyi hem sporcu beslenmesinin hem de sağlıklı yaşamın yeni odak noktası haline getiriyor. Derin ve soğuk suların sunduğu bu beyaz etli hazine, yüksek Omega-3 içeriği ve düşük doymuş yağ oranıyla sofralarda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

ZİRVENİN SAHİBİ OKYANUS LEVREĞİ OLDU!

Deniz ürünleri denilince akla ilk gelen somon, popülerliğini korusa da genel besin puanı sıralamasında bu kez zirveyi kaptırdı. BBC değerlendirmesinde 100 üzerinden 89 puan alarak listenin başına yerleşen okyanus levreği (Sebastes marinus), özellikle yüksek protein ve düşük kalori dengesiyle dikkat çekiyor.

  • Protein Deposu: 100 gramında tam 20 gram protein barındırıyor.
  • Diyet Dostu: Sadece 79 kalori içeriğiyle formunu korumak isteyenler için eşsiz bir alternatif.
  • Kalp Dostu: Doymuş yağ oranı oldukça düşük ve Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin.
LEVREK DEĞİL DERİN SULARIN ALTINI

İsminde levrek geçse de bu balık aslında levrek ailesine ait değil; akrep balığı ailesinin bir üyesi. Kuzey Atlantik ve Pasifik'in 1000 metreye varan derin, soğuk ve karanlık sularında yaşayan bu balık, parlak kırmızı-turuncu rengiyle tanınıyor.

OKYANUS LEVREĞİNİN ŞAŞIRTICI ÖZELLİKLERİ

  • Uzun Ömür: Çok yavaş büyüyorlar ve tam 50 yıla kadar yaşayabiliyorlar.
  • Nadir Üreme: Çoğu balığın aksine, canlı yavru doğuran nadir ticari türlerden biri.
  • Lezzet Profili: Eti bembeyaz, hafif tatlı aromalı ve oldukça lezzetli.
TÜRKİYE'DEKİ LEVREK İLE FARKI NE?

Pek çok kişi okyanus levreği ile Türkiye kıyılarında yaygın olan deniz levreğini karıştırabiliyor. Ancak bu iki tür hem yaşam alanı hem de biyolojik yapı olarak birbirinden tamamen farklı:

  • DENİZ LEVREĞİ (TÜRKİYE)

Atlantik'in kuzeydoğusundan Akdeniz ve Karadeniz'e kadar olan kıyı bölgelerinde yaşarlar. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz kıyıları ile Marmara'da yaygındırlar. Genellikle kayalık alanlarda, nehir ağızlarında ve liman içlerinde bulunurlar.

  • OKYANUS LEVREĞİ

Bizim sularımızda değil, okyanusun dondurucu derinliklerinde bulunur. Bizim bildiğimiz levrek sonbahar ve kış aylarında kıyılara yaklaşırken, okyanus levreği binlerce metre derindeki kayalık dipleri tercih eder.

DİĞER POPÜLER SEÇENEKLER

Listenin devamında yer alan diğer deniz ürünleri de farklı sağlık faydalarıyla öne çıkıyor:

  • Somon: B-12 vitamini, selenyum ve Omega-3 kaynağı.
  • Mahi Mahi: Yağsız protein, Niasin ve B12 açısından zengin.
  • İspanyol Uskumrusu: Magnezyum ve potasyum deposu, tam bir kalp koruyucu.
  • Çelikbaş Alabalık: D vitamini içeren nadir sağlıklı protein kaynaklarından biri.
  • Ahi Ton Balığı: Tiamin ve B6 vitamini açısından mükemmel bir kaynak.
BALIK TÜKETİMİ!

ABD Tarım Bakanlığı ve Amerikan Kalp Derneği, haftada en az iki kez balık tüketilmesini öneriyor. Balıklar, vücudumuzun üretemediği Omega-3 yağ asitlerini almanın en iyi yolu. Cıva gibi kirleticiler konusunda endişe edenler için uzmanlar; faydaların risklerden çok daha fazla olduğunu, özellikle hamilelerin ve çocukların düşük cıva oranlı türleri tercih ederek bu sağlık deposundan faydalanması gerektiğini belirtiyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör