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Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de!

Cumhuriyetimizin kuruluş belgeseli niteliğindeki Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediği tarihi geceyi odağına alan yapımın oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve konusu sinemaseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 18:08
Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de!

Yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu 2023 yapımı tarihi dram, vizyona girdiği dönemden bu yana popülerliğini kaybetmedi. 28 Ekim 1923 gecesi Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda yaşananları beyaz perdeye taşıyan film bu akşam yayında.

Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de!

SON AKŞAM YEMEĞİ KONUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde vizyona giren Son Akşam Yemeği, cumhuriyetin ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de!

28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir'e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

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Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de!

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI

ENGİN ŞENKAN

ONUR TUNA

AZRA AKSU

PELİN AKİL

NECİP MEMİLİ

Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör