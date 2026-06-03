Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de!
Cumhuriyetimizin kuruluş belgeseli niteliğindeki Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediği tarihi geceyi odağına alan yapımın oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve konusu sinemaseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 18:08