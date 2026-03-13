SON ANKET SONUÇLARI: İşte AK Parti’nin oy oranı! Faruk Acar açıkladı: CHP’nin düşüşünü görüyoruz

"Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor. Bunu hem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hem çevre faktörüyle hem bizim sahadaki tam pres bir şekilde aksiyon almamızla birçok neden ama en önemlisi, AK Parti'nin sürekli kendini güncellemesiyle yorumlayabiliriz."

Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel bir lider olduğuna işaret ederek, yollarından dönmeden istikrarlı bir şekilde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise gazetecilerle sahur programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İstanbul'un 39 ilçesinde ve 961 mahallesinde ramazanı en iyi şekilde yaşamaya gayret ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İstanbul'da belediyelerimiz kendi ilçelerinde bu sene ramazanı daha da coşkulu, çocukları, gençleri merkeze alan, kadınları sürecin içerisine dahil eden, ilçemizdeki komşularımızla daha güzel ramazan yaşamamızı sağladıklarını görüyorum. AK Parti İl Başkanlığımız, bu sene ramazanı daha da coşkulu bir şekilde geçiriyor. Bu akşam olduğu gibi burada neredeyse her akşam farklı kesimlere, İstanbul'un kıymetli zümrelerine, vatandaşlarımıza, etrafımızdaki komşularımıza, engelli ailelerimize, şehit ve gazi ailelerimize iftarlar verdik, sahurda bir araya gelme imkanına sahip olduk."