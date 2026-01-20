Trend
SON DAKİKA | 10 ton kokain planının arkasında isim Çetin Gören çıkmıştı! Türk barona FETÖ yardımı
Son dakika haberi: İspanya Ulusal Polisi'nin geçen hafta Atlantik Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokaine ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu baronu Çetin Gören'le birlikte 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 07:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 07:43