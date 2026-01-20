SON DAKİKA | 10 ton kokain planının arkasında isim Çetin Gören çıkmıştı! Türk barona FETÖ yardımı

Gören'in ismi Türkiye'de ise 2020'de meşhur "Bataklık" operasyonuyla gündeme geldi. Nejat Daş ile Gören, lüks bir sitede yakalandı.



Operasyon kapsamında, uyuşturucu trafiğinde kullanılan gemi acentelerine ve taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Gören 2 yıl 2 ay 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu ve beraat etti.