SON DAKİKA… 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle dehşet saçtı: Lisedeki saldırıda dikkat çeken ‘pubg’ detayı!

SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket, eskiden öğrencisi olduğu Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni pompalı tüfekle bastı! Etrafa ateş açan saldırgan 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi olmak üzere 16 kişiyi yaraladı. Etkisiz hale getirilen Ömer Ket'in bir süredir okulun sosyal medya hesabına attığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı. Öte yandan saldırganın sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu pubg oynadığı ve kill (öldüreceğim) anlamında paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. İşte lisedeki saldırının perde arkası…