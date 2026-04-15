SON DAKİKA… 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle dehşet saçtı: Lisedeki saldırıda dikkat çeken 'pubg' detayı!

SON DAKİKA… Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki Ömer Ket, eskiden öğrencisi olduğu Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni pompalı tüfekle bastı! Etrafa ateş açan saldırgan 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi olmak üzere 16 kişiyi yaraladı. Etkisiz hale getirilen Ömer Ket'in bir süredir okulun sosyal medya hesabına attığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı. Öte yandan saldırganın sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu pubg oynadığı ve kill (öldüreceğim) anlamında paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. İşte lisedeki saldırının perde arkası…

LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 15.04.2026 07:00
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ömer Ket etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı.

Saldırgan daha sonra okul içinde aynı silahla intihar etti. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, bir polis ve kantin işletmecisi yaralandı. Ömer Ket'in devamsızlık yaptığı için sınıfta kaldığı ve okuldan atıldığı, açık öğretime devam ettiği ancak orada da başarısız olduğu öğrenildi. Saldırganın olaydan bir gün önce sosyal medyada müdür ve öğretmenlere yönelik tehditte bulunduğu ortaya çıktı.

ÖZEL HAREKÂT SEVK EDİLDİ

Olay dün sabah Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce devamsızlık yüzünden sınıfta kalan ve okuldan atılan 19 yaşındaki Ömer Ket, elindeki pompalı tüfekle okul bahçesi ve içerisinde rastgele ateş açtı.

Olayda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis Emre Çopur ve kantin işletmecisi yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla okulda başına ateş ederek intihar etti. Bazı öğrenciler saldırıdan kurtulmak için sınıfın pencerelerinden atladı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR

Saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Ömer Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşırken, mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı görüldü. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın ardından Siverek Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek olayda yaralanan öğretmen, öğrenci ve polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi edindi. Ardından saldırının yapıldığı okulda incelemelerde bulunarak Vali, yetkililerden bilgi aldı.

4 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Ömer Ket'in olaydan önce okulda saldırı yapacağına yönelik tehdit paylaşımları yaptığı ve okul müdürünün şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili, "16 yaralıdan 7 si taburcu edildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Valilik açıklamasında olayla ilgili 2 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

TEHDİTLER SAVURMUŞ

Saldırganın sürekli sosyal medyadan okul yönetimine öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, 'Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak', 'Yarın görüşürüz, hepinizi yok edicem yazdığı ortaya çıktı.

OYUN BAĞIMLISI ÇIKTI!

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve sonrasında açık liseye kayıt yaptıran Ömer Ket'in açık lisede de başarısız olduğu öğrenildi. Ömer Ket'in eğitim hayatının bitmesinden dolayı okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve kin beslediği öğrenildi.

Babası inşaat işçisi olan ve sosyal yardımlarla geçinen 9 kişilik ailede yaşayan Ömer Ket sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu pubg oynuyor ve kill (öldüreceğim) anlamında paylaşımda bulunuyordu.

EĞİTİME 4 GÜN ARA

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.

