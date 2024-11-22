Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olur mu? Vali Gül'den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olur mu? Vali Gül'den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için kar uyarısı geldi. Megakentte termometreler 10 ile 15 derece birden azalacak. İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Vali Davut Gül, soğuk ve yağışlı hava için vatandaşlara uyarılarda bulundu.Durum böyle olunca mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? 25 Kasım İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 23-25 Kasım hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 22:13 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:14
SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olur mu? Vali Gül’den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

İstanbul'da sıcaklıklar 10-15 derece birden düşecek. Megakentte termometreler sıfır derecenin altına inecek. İstanbul Valiliği cumartesi akşam saatlerinden sonra kar yağışına karşı uyardı. Özellikle yüksek kesimler olmak üzere kent geneli beyaz örtüyle kaplanacak. Bu noktada 16 milyonu aşan nüfusuyla mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? 25 Kasım Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 23-25 Kasım hava durumu tahminleri

SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olur mu? Vali Gül’den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

HAFTA SONU KAR UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için kar uyarısı geldi.

Hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini belirtildi.

SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olur mu? Vali Gül’den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

SICAKLIK 10-15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava durumu tahminleri raporlarına göre başta mega kent İstanbul olmak üzere kent genelinde sıcaklıklar bugüne kıyasla 10-15 düşecek ve bu soğuk hava dalgası bir hafta boyunca ülkeyi terk etmeyecek. Belli bölgeler kar yağışına teslim olacak.

SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olur mu? Vali Gül’den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül ise soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.

SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olur mu? Vali Gül’den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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