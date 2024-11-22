Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olur mu? Vali Gül'den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

SON DAKİKA: 25 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil olur mu? Vali Gül'den kritik kar ve fırtına uyarısı! 23-25 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için kar uyarısı geldi. Megakentte termometreler 10 ile 15 derece birden azalacak. İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Vali Davut Gül, soğuk ve yağışlı hava için vatandaşlara uyarılarda bulundu.Durum böyle olunca mega kent İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Peki, İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil olur mu? 25 Kasım İstanbul'da okullar tatil mi? İşte, 23-25 Kasım hava durumu raporu...