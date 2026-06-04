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SON DAKİKA | 4 yıl sonra komadan çıkmıştı! Burçak Şişman’a SABAH ulaştı: Çenesi kırılınca yaşananları hakime yazıyla anlattı
SON DAKİKA | 4 yıl sonra komadan çıkmıştı! Burçak Şişman’a SABAH ulaştı: Çenesi kırılınca yaşananları hakime yazıyla anlattı
Son dakika haberi: Burçak Şişman İstanbul'da balkondan düşerek girdiği komadan 4 yıl sonra çıktı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Burcu Şişman kendisinin balkondan düşmediğini ve eşi Adem Şişman tarafından itildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 06:56