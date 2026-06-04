SON DAKİKA | 4 yıl sonra komadan çıkmıştı! Burçak Şişman’a SABAH ulaştı: Çenesi kırılınca yaşananları hakime yazıyla anlattı

BİLİRKİŞİ VE ADLİ TIP "CİNAYETE TEŞEBBÜS" DEDİ



Dosyaya giren bilirkişi raporunda Burçak'ın avuç içlerindeki yaraların düşerken bir cisme (ağaca) tutunma çabasıyla oluştuğu, bu bulgunun kaza veya cinayet vakalarıyla örtüştüğü belirtildi. Ayrıca Adem Şişman ve ailesinin intihar iddialarına karşılık sunduğu ve olay yerindeki taburenin intihar izlenimi vermek için sonradan yerleştirilmiş olabileceği vurgulandı.



