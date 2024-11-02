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Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

Son dakika haberleri: Çerkezköy'de 9 aylık bebeğine istismarda bulunduğu iddiasıyla dün tutuklanan baba G.Ş., cezaevinde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Giriş Tarihi: 02.11.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:15
Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu jandarmaya bildirdi.

Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

Soruşturma kapsamında anne ve baba tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Dün cezaevine teslim edilen G.Ş., asılı halde ölü bulundu. Ailenin, cenazeyi kabul etmediği öğrenildi.

Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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