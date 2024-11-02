Son dakika: 9 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezaevinde intihar etti

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G, G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu jandarmaya bildirdi. ANNE VE BABA TUTUKLANDI İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında anne ve baba tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı. İNTİHAR ETTİ Dün cezaevine teslim edilen G.Ş., asılı halde ölü bulundu. Ailenin, cenazeyi kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.