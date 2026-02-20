Trend
SON DAKİKA! ABD basını hedef alınacak yerleri yazdı: İran'a saldırı birkaç gün içinde! Washington'un Tahran endişesi
Son dakika haberi: ABD-İran nükleer müzakereleri devam ederken perde arkasında ise taraflar karşı hazırlık hamleleri planlıyor. ABD basını Washington-Tahran gerilimiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Trump'ın İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği ve saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini kaydetti.
Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 08:04