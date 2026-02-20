Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! ABD basını hedef alınacak yerleri yazdı: İran'a saldırı birkaç gün içinde! Washington'un Tahran endişesi

Son dakika haberi: ABD-İran nükleer müzakereleri devam ederken perde arkasında ise taraflar karşı hazırlık hamleleri planlıyor. ABD basını Washington-Tahran gerilimiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Trump'ın İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği ve saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 08:04
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki nükleer pazarlık süreci devam ederken, ABD gazetesi The Wall Street Journal (WSJ) konuyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

WSJ'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Trump'ın, Tahran yönetimini nükleer anlaşmaya zorlamak için İran'a karşı kapsamı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

"SALDIRI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE..."

Böyle bir hamlenin büyük ölçekli bir misillemeyi tetiklemeden İran üzerindeki baskıyı artırabileceğine dikkat çeken kaynaklar, planın onaylanması halinde saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini ve ordu ile hükümet tesislerini hedef alacağını bildirdi.

İran'ın ABD'nin taleplerini kabul etmemesi durumunda, Trump'ın rejim değişikliğine yol açabilecek daha kapsamlı saldırı emirleri verebileceği aktarıldı.

GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR

Trump'ın herhangi bir saldırı konusunda nihai kararı henüz vermediği vurgulanan haberde, rejim değişikliğine yol açabilecek 1 haftalık yoğun bir operasyondan, İran'ın hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha dar kapsamlı bir saldırıya kadar çeşitli seçeneklerin masada olduğu ifade edildi.

Buna rağmen, bazı ABD'li yetkililerin İran'a yönelik olası saldırının misillemeye yol açacağı ve Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaşı tetikleyebileceği endişesi taşıdığı aktarıldı.