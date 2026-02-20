SON DAKİKA! ABD basını hedef alınacak yerleri yazdı: İran’a saldırı birkaç gün içinde! Washington’un Tahran endişesi

GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR

Trump'ın herhangi bir saldırı konusunda nihai kararı henüz vermediği vurgulanan haberde, rejim değişikliğine yol açabilecek 1 haftalık yoğun bir operasyondan, İran'ın hükümet ve ordu tesislerini hedef alacak daha dar kapsamlı bir saldırıya kadar çeşitli seçeneklerin masada olduğu ifade edildi.