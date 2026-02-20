Trend
SON DAKİKA | ABD Başkanı Donald Trump'tan 'UFO' talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump şaşırtan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO)'lar hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, konuyla ilgili talimat vereceğini kaydetti.
Giriş Tarihi: 20.02.2026 07:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 07:22