SON DAKİKA | ABD Başkanı Donald Trump’tan ’UFO’ talimatı! Dünya şaşırtan çıkışı konuşuyor

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump şaşırtan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO)'lar hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, konuyla ilgili talimat vereceğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 20.02.2026 07:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 07:22
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

Bu kararı kamuoyunun söz konusu konulara gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle aldığını belirten Trump, "ABD Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, UAP ve UFO'lar ile bağlantılı resmi belgeleri ve bu son derece karmaşık...

"Ancak ilginç ve önemli konulara ilişkin diğer bilgileri tespit etme ve kamuoyuna açıklama sürecini başlatma talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.