SON DAKİKA… ABD ile müttefiklerinin hava savunma sistemi çöküyor! İran’dan gövde gösterisi: Tüneller dolusu silahları böyle sergilediler!

SON DAKİKA… Dünya, ABD-İsrail-İran Savaşı'na kilitlendi! Cumartesi günü başlayan savaş 5. Gününe girerken tarafların tehdit dolu açıklamaları devam etti. "Tüm ABD üsleri hedefimiz" diyen İran, tüm Körfez ülkelerine Şahed ile saldırı düzenledi! Körfez ülkeleri, ucuz ve hızlı üretimi ile bilinen Shahed insansız hava araçlarına karşı milyon dolarlık füze stoklarını şimdiden eritti! ABD ve İsrail'in "Hava savunması çöktü" açıklamasının ardından İran'dan gövde gösterisi geldi! Tüneller dolusu mühimmat ve füze böyle sergilendi!