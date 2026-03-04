SON DAKİKA… ABD ile müttefiklerinin hava savunma sistemi çöküyor! İran’dan gövde gösterisi: Tüneller dolusu silahları böyle sergilediler!

ABD VE İSRAİL'İN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ SORU!

Özellikle uzmanlar ABD ve İsrail'in en çok da İran'ın elinde ne kadar hava aracı ve füzenin olduğunu merak ettiğini açıkladı. Buna göre ABD ve İsrail, İran'ın birkaç bin füzeye ve Şahed insansız hava aracına sahip olduğunu düşünüyor.

İran'ın isabet gücü oldukça yüksek olması nedeniyle Şahed insansız hava araçları ile Kuveyt'te altı Amerikan askerinin ölümüne ve Riyad'daki ABD büyükelçiliğinin hasar görmesine yol açan saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.

ABD yapımı Patriot füzeleri ve onları düşüren Thaad (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma) sistemleri, jetler tarafından ateşlenen havadan havaya füzelerle birlikte, çok daha pahalı ve üretimi zor. Patriot füzelerini üreten Lockheed Martin, hem ABD hem de dünya genelindeki müttefikleri için yılda yaklaşık 600 adet üretebiliyor.