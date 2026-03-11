SON DAKİKA… ABD ve İsrail’de sonsuz savaş paniği! ABD basınından Trump’a sert eleştiri: Venezuela modeli İran’da işlemedi!

Gerek ABD Ordusu'ndan gerek İsrail istihbaratından yönetimlere İran'la uzun süre devam edecek bir savaşın iki ülkeye ve dünyaya faturasının ağır olacağı uyarısı yapılıyor. Avrupa ülkelerinden de benzer ikazlar geliyor. En son Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Sonsuz savaş çıkarımıza değil" diyerek tarafları uyardı. Trump'ın önceki gece savaşın yakında biteceğini söylemesi de hem sonsuz savaş yönündeki uyarılara bir cevap hem de kamuoyunu oyalama taktiği olarak görülüyor.