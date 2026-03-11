SON DAKİKA… ABD ve İsrail’de sonsuz savaş paniği! ABD basınından Trump’a sert eleştiri: Venezuela modeli İran’da işlemedi!

SON DAKİKA… İsrail ve ABD'nin siyonist planları gerçekleştirmek uğruna atıldığı İran macerasında rüzgar tersine esmeye başladı. Rejim değiştirme hayaline kapılan ABD ile İsrail, İran'ın ulusal direnişi ile neye uğradığını şaşırdı. İran halkı katledilen Hamaney'in yeni dini lider seçilen oğlu etrafında kenetlenirken, ABD basınının hedefinde Başkan Donald Trump vardı. Wall Street Journal ile Financial Times, Trump'ın İran planının yanlış işlediğine vurgu yaptı. Trump'ın Venezuela modeli İran'da işlemedi" başlığını attı.