Son dakika | ABD ve İsrail’in ’Cenevre’ oyunu: İran’a saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Yetkililere göre saldırılar, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğullarının, üst düzey İranlı yetkililerle her cumartesi katıldığı toplantıları hedef aldı.

Planlanan saldırı tarihinden gerçek saldırıya kadar İsrailli ve ABD'li yetkililerin, Hamaney'in konutundan yer altı sığınağına inmesi konusundaki endişelerinin giderek arttığı belirtildi. ABD yönetiminden bir yetkili, Hamaney'in yer altı sığınaklarına girmemesinin "sürpriz" olduğunu ifade etti.