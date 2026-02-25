SON DAKİKA - ABD’den İran’a karşı yeni adım: 300’den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırıldı!

ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, şunları kaydetmişti:

"Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu."