SON DAKİKA - ABD'den İran'a karşı yeni adım: 300'den fazla jet ve askeri uçak konuşlandırıldı!
Son dakika haberi: ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetiminden yeni bir adım daha geldi. Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) üslerine 300'den fazla jet ve askeri uçak gönderildi. Öte yandan; Washington'ın askeri yığılması dikkati çekerken, İsrail'in İran'a karşı saldırılara katılabilme ihtimali de göz ardı edilmiyor. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 10:25