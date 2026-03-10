SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

McGuinness, "Bu ülkeyi, yabancı ve yerli düşmanlardan korumak için yemin ettim ve şu anda yerli düşmanlarla karşı karşıyayız" dedi. Başka bir emekli ordu mensubu da Senato toplantısında ayağa kalktı ve ABD'nin Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu ve İsrail'i fonlandığını söyleyerek protesto etti. Eski asker yaka paça tutuklandı.