SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

SON DAKİKA… Siyonist İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılarda, yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Savaş, bir kez daha ABD'deki iç karışıklığı beraberinde getirdi. İlk olarak eski ABD Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness İran'a saldırıları Kongre binasında protesto etti. Gözaltına alınan McGuinness'e dünyanın dört bir yanından destek geldi. ABD'liler ülkelerinin siyonistlerin peşinden sebepsiz yere savaşa girmesine isyan etti. "Artık vergilerimiz İsrail'in savaşına gitmesin" sesleri yükseldi!