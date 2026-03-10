Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

SON DAKİKA… Siyonist İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılarda, yüzlerce masum sivil hayatını kaybetti. Savaş, bir kez daha ABD'deki iç karışıklığı beraberinde getirdi. İlk olarak eski ABD Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness İran'a saldırıları Kongre binasında protesto etti. Gözaltına alınan McGuinness'e dünyanın dört bir yanından destek geldi. ABD'liler ülkelerinin siyonistlerin peşinden sebepsiz yere savaşa girmesine isyan etti. "Artık vergilerimiz İsrail'in savaşına gitmesin" sesleri yükseldi!

Giriş Tarihi: 10.03.2026 06:58
SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

ABD'de İsrail'e yönelik eleştiriler her geçen gün büyüyor. Gazze soykırımı boyunca tepkilerini ortaya koyan vicdan sahibi ABD'liler şimdi de ülkelerinin İsrail'in peşinden İran'a savaş açmasına isyan ediyor.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

İran'a saldırıları Kongre binasında protesto etmesi sebebiyle gözaltına alınan eski ABD Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, hastane çıkışı destekçileri tarafından 'Özgür Filistin' sloganıyla karşılandı. McGuinness, ABD'deki liderlerin İsrail ile işbirliği içinde ülkeyi sebepsiz savaşlara sürüklediğini belirterek, halkın buna karşı durması gerektiğini söyledi ve "Kimse İsrail için ölmek istemiyor" dedi.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

McGuinness, "Bu ülkeyi, yabancı ve yerli düşmanlardan korumak için yemin ettim ve şu anda yerli düşmanlarla karşı karşıyayız" dedi. Başka bir emekli ordu mensubu da Senato toplantısında ayağa kalktı ve ABD'nin Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu ve İsrail'i fonlandığını söyleyerek protesto etti. Eski asker yaka paça tutuklandı.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

ÖLÜM-PETROL-YALAN

Sosyal ağlar üzerinde de ABD ve İsrail'e "tek bildikleri yalan-ölüm-tehdit-petrol" şeklinde tepkiler geliyor. ABD ve İsrailli yetkililer sürekli İran halkını katletmekle tehdit ediyor. Örneğin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Savaşmaya yeni başladık, daha fazla can kaybı olacak" dedi. Sosyal medyada da "İsrail ve ABD, savaşı yalan üzerine kurup yeni yalanlarla devam ettiriyorlar. Savaşın 11 günü bitti. Dillerinde yine para ve petrol var" şeklinde eleştiriler geliyor.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

Son olarak ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, "Bu rejim düştüğünde yeni bir Ortadoğu olacak. Tonlarca para kazanacağız" dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

TRUMP'IN DERDİ NETANYAHU'NUN YOLSUZLUKTAN AFFEDİLMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog), (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum" dedi. Netanyahu ülkesinde çok sayıda yolsuzluk davası ile karşı karşıya. Washington Post gazetesi ise Trump'ın "Savaş dönemi başkanı" gibi hareket etmediğini belirterek ülke içerisinde de komedyenler dahil herkesle söz dalaşına girmesini eleştirdi.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

TRUMP: SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına yaptığı açıklamada, İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima ederek "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok" değerlendirmesini yaptı. Trump, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti. Öte yandan Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını dile getirerek "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey" dedi.

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

ABD'DEN TEDBİREN AYRILMA TALİMATI

ABD Dışişleri Bakanlığı, acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta da BAE, Mısır, Suriye, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti. Murat KARAMAN/ SABAH

SON DAKİKA… ABD/İsrail-İran Savaşı sürerken dünya Çavuş Brian McGuinness’i konuşuyor: Kimse İsrail için olmak istemiyor!

TOMAHAWK İLE OKUL KATLİAMI

The New York Times gazetesi, 28 Şubat'ta İran'daki okul katliamını ele aldı. ABD'ye ait "Tomahawk" füzesinin, ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurduğu video ortaya çıktı. İran Kızılayı'na göre saldırıda 175 kişi hayatını kaybetmişti. Associated Press'e konuşan uzmanlar da uydu görüntülerine göre okulun, askeri yerleşkeye düzenlenen bombardımanda vurulduğunu aktardı.