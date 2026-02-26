Son dakika | ABD'nin İran'a 'ilk saldırı' planı! Dikkat çeken Çin detayı: Tayvan...
Son dakika haberi: ABD'nin İran'a olası saldırısı dünyanın en önemli gelişmesi olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki müzakereler sürerken, perde arkasındaki gerilim ise yeni iddia ve haberler ile konuşulmaya devam ediyor. Son olarak; Donald Trump'ın danışmanlarının, İran'a ilk saldırıyı İsrail'in yapmasından yana olduğu bildirildi. Öten yandan; Çin ve Tayvan ile ilgili detay da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:29