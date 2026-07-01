SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! “Üzerime bisiklet sürdün” cinayeti: 35 CM'lik bıçağı kalbine sapladı

Ağır yaralanan adamın, geçmişte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydı bulunan Hakan Kaşıkçı (44) olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.