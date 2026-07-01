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SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! “Üzerime bisiklet sürdün” cinayeti: 35 CM'lik bıçağı kalbine sapladı
SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! “Üzerime bisiklet sürdün” cinayeti: 35 CM'lik bıçağı kalbine sapladı
Son dakika haberi: İstanbul Adalar'da geçtiğimiz cuma günü bir restoran çalışanı Hasan Mansur Ağgöz (49) molaya çıktığı esnada sokaktan geçen Hakan Kaşıkçı'nın (44) üzerine bisiklet sürmesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Çalıştığı restorandan şef bıçağını kapan Ağgöz, Kaşıkçı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polisin telefonla yürüttüğü ikna çalışmasıyla teslim oldu.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:36
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 07:38