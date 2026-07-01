Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! “Üzerime bisiklet sürdün” cinayeti: 35 CM'lik bıçağı kalbine sapladı

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! “Üzerime bisiklet sürdün” cinayeti: 35 CM'lik bıçağı kalbine sapladı

Son dakika haberi: İstanbul Adalar'da geçtiğimiz cuma günü bir restoran çalışanı Hasan Mansur Ağgöz (49) molaya çıktığı esnada sokaktan geçen Hakan Kaşıkçı'nın (44) üzerine bisiklet sürmesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Çalıştığı restorandan şef bıçağını kapan Ağgöz, Kaşıkçı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli, polisin telefonla yürüttüğü ikna çalışmasıyla teslim oldu.

Yunus Emre KAVAK
Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 01.07.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 07:38
SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

Son dakika haberi: Büyükada Maden Mahallesi Kumsal Sokak üzerinde 26 Haziran akşamı saat 20.40 sıralarında sokak ortasında iki kişi arasında "Üzerime bisiklet sürdün" iddiasıyla tartışması başladı. Alevlenen tartışma bıçakla kavgaya döndü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar olayı polise ihbar etti.

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine olay yerine geldi. Otelin önüne ulaşan polis, ağır yaralı bir kişiye kalp masajı yapan 112 sağlık görevlileriyle karşılaştı.

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

Ağır yaralanan adamın, geçmişte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydı bulunan Hakan Kaşıkçı (44) olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

32 SANTİMLİK CİNAYET SİLAHI ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

Çevredeki meraklı kalabalığı uzaklaştırarak olay yerini güvenlik şeridiyle koruma altına alan polis, geniş çaplı bir arama başlattı.

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

Yapılan incelemelerde, cinayette kullanıldığı değerlendirilen, üzeri kanla kaplı 32 santimetre uzunluğundaki şef bıçağı yol üzerindeki bir çöp konteynerinin içinde bulundu. Kanlı bıçak, delil torbasına konularak muhafaza altına alındı.

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

KATİLİ KOMİSER TELEFONLA İKNA ETTİ

Olay yerinde incelemeler sürerken, kavgayı ayırmaya çalışan Tolgacan K. isimli görgü tanığının telefonu çaldı. Arayan kişinin cinayeti işleyip kaçan kişinin restoran çalışanı Hasan Mansur Ağgöz (49) olduğu öğrenildi. Olay yerindeki komiser telefon konuşması sırasında devreye girdi.

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

Telefonu devralan komiser, firari katil zanlısı ile müzakere gerçekleştirdi. Kaçamayacağını anlayan zanlı, ikna çabaları sonucu teslim olmayı kabul etti ve en yakın polis merkezine giderek silahıyla birlikte teslim oldu.

SON DAKİKA | Adalar’da dehşet! Üzerime bisiklet sürdün cinayeti: 35 CM’lik bıçağı kalbine sapladı

Geçmişte kasten yaralama ve tehdit gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan cinayet zanlısı Hasan Mansur Ağgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Adam Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

#İSTANBUL #ADALAR