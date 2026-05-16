SON DAKİKA | Adana'da 5 bin liralık 'kuzen' cinayeti! "Vermeyince sinirledim, bıçakladım..."

Son dakika haberi: Adana'da 5 bin TL'lik alacağı nedeniyle tartıştığı kuzeni Ehmed Zerzur'u (21), bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur (32) Suriye'ye kaçmak için gittiği Hatay'da yakalandı. Katil zanlısı Zerzur, "Bana 5 bin lira borcu vardı. Vermeyince sinirledim. Bıçakladım, pişmanım" dedi ve tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:43
Son dakika haberi! Olay, 13 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Hasan Zerzur, kendisine borçlu olan kuzeni Ehmed Zerzur ile parayı vermediği için tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan Zerzur, kuzenini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ehmed Zerzur, hayatını kaybetti.

Görseldeki: Ehmed Zerzur

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Zerzur'un kentten ayrıldığını tespit etti. Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen şüpheli, Reyhanlı ilçesinde sınır kapısına doğru giderken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Katil zanlısı: "Ehmed'in bana 5 bin lira borcu vardı. Borcunu vermeyince tartışıp, kavga ettik. Sinirlenip, bıçakladım. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Hasan Zerzur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

