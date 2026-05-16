SON DAKİKA | Adana'da 5 bin liralık 'kuzen' cinayeti! "Vermeyince sinirledim, bıçakladım..."
Son dakika haberi: Adana'da 5 bin TL'lik alacağı nedeniyle tartıştığı kuzeni Ehmed Zerzur'u (21), bıçaklayarak öldüren Hasan Zerzur (32) Suriye'ye kaçmak için gittiği Hatay'da yakalandı. Katil zanlısı Zerzur, "Bana 5 bin lira borcu vardı. Vermeyince sinirledim. Bıçakladım, pişmanım" dedi ve tutuklandı.
Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:43