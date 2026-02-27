Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Son dakika haberi: Afganistan-Pakistan arasında gelişen savaş dünyanın en önemli sıcak gelişmesi olarak öne çıktı. İki ülke arasında çatışmalar sürerken, Afganistan Pakistan ordularının askeri güçlerinin boyutu da merak edilmeye başlandı. Peki iki ülkenin askeri güç sıralamasında ne durumda? Hangi ülke hangi araçlara ne kadar sahip? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27.02.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 10:06
Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Son dakika... Afganistan-Pakistan savaşıyla birlikte dünyanın en güçlü orduları ve Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması akıllara geldi. ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede; Afganistan ve Pakistan askeri güçleri kıyaslandı.

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

İŞTE AFGANİSTAN - PAKİSTAN ASKERİ GÜÇLERİNİN BOYUTU!

2026 Askeri Güç Sıralaması

Pakistan: 14

Afganistan: 121

Askerlik çağındakiler

Pakistan: 14

Afganistan: 121

Aktif Personel

Pakistan: 660.000

Afganistan: 75.000

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Toplam uçak sayısı

Pakistan: 1.397

Afganistan: 5

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Savaş uçağı

Pakistan: 331

Afganistan: 0

Hava tankerleri:

Afganistan: 0

Pakistan: 4

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Helikopterler:

Afganistan: 3

Pakistan: 379

Saldırı helikopterleri

Afganistan: 0

Pakistan: 55

KARA GÜCÜ

Tank

Afganistan: 0

Pakistan: 2.677

Zırhlı araçlar

Afganistan: 3.902

Pakistan: 59.044

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

DENİZ GÜCÜ

Denizaltı

Afganistan: 0

Pakistan: 8

Fırkateynler

Afganistan: 0

Pakistan: 9

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Corvette

Afganistan: 0

Pakistan: 6

Devriye gemileri

Afganistan: 0

Pakistan: 79

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2026 LİSTESİ

145-BUTAN

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

144-BELİZE

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

142-SURİNAM

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

141-LİBERYA

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

140-SİERRA LEONE

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

139-KOSOVA

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

138-BENİN

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

137-SOMALİ

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

136-MOLDOVA

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

135-PANAMA

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

134-İZLANDA

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

133-BOSNA HERSEK

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

132-GABON

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

131-MADAGASKAR

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

130-BOTSVANA

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

129-EL SALVADOR

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

128-KARADAĞ