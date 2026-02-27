Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Son dakika | Afganistan-Pakistan askeri güç sıralaması belli oldu: Afganistan ve Pakistan orduları nelere sahip? İşte merak edilen tablo!

Son dakika haberi: Afganistan-Pakistan arasında gelişen savaş dünyanın en önemli sıcak gelişmesi olarak öne çıktı. İki ülke arasında çatışmalar sürerken, Afganistan Pakistan ordularının askeri güçlerinin boyutu da merak edilmeye başlandı. Peki iki ülkenin askeri güç sıralamasında ne durumda? Hangi ülke hangi araçlara ne kadar sahip? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27.02.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 10:06