SON DAKİKA… Ağabeyden öz kardeşe 60 kurşunlu pusu! Sosyal medyadaki tehdit mesajları kan dondurdu: Mahşere bırakmam!

"KANIN BANA HELALDİR, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Eşi Doğan Karakurt'un olaydan yaklaşık 17 gün önce anne ve babasını, kardeşi Ahmet Karakurt'un yanından aldığını anlatan Fatma Karakurt, "Ahmet Karakurt, 'Gel anneni babanı al, artık bakma sırası sende' dedi. Eşim gidip anne ve babasını alırken, yolda kayınbabamın vücudunun morluk içinde olduğunu görmüş. Kayınbabamı dövmüşler. Tüm parasını yiyip, evden atmışlar, eşyalarının bir kısmını da yakmışlar. Üç gün boyunca işkence gördüğünü öğrendik. Kayınpederimin darp edildiği gerekçesiyle eşim rapor aldı ve Ahmet Karakurt'dan şikayetçi oldu. Bu nedenle Ahmet bir gece gözaltında kaldı. Çıktıktan sonra eşime 'Senin kanın bana helaldir, seni öldüreceğim' şeklinde tehditlerde bulundu. Bana ve çocuklarıma da küfürler tehditler gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.