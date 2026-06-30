SON DAKİKA… Ağabeyden öz kardeşe 60 kurşunlu pusu! Sosyal medyadaki tehdit mesajları kan dondurdu: Mahşere bırakmam!

SON DAKİKA... Gaziantep Oğuzeli'ndeki 3 kişinin hayatını kaybettiği aile katliamında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Aile yakınları, kanlı pusunun arkasında iddia edildiği gibi basit bir tartışmanın değil, yaşlı anne-babaya yapılan işkence ve sonrasında alınan darp raporunun yattığını anlattı. Acılı eş Fatma Karakurt, hayatını kaybeden Doğan Karakurt'un vücudundan tam 60 mermi çıktığını belirterek, ağabeyinin eşine daha önce, "Senin kanın bana helaldir" şeklinde ölüm tehditleri savurduğunu açıkladı! Öte yandan tarafların sosyal medyadaki tehdit mesajları da ortaya çıktı. İşte SABAH'ın ulaştığı o detaylar…