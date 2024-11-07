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Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

Son dakika haberleri: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından soruşturma dosyasına Özer hakkında bomba bir ifade girdi. PKK içerisinde 2020 yılına kadar faaliyet yürüttükten sonra yakalanıp birçok örgüt üyesini deşifre ettiği öğrenilen örgüt üyesi, Özer'in terör örgütü üyeliği soruşturmasında ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı o ifade de örgüt üyesi, Özer'in örgütsel faaliyetlerini tek tek anlattı. Örgüt üyesi, PKK İsveç sorumlularından Cemal Kavak'ın İstanbul'da faaliyet yürüttüğü dönem evine gelen Özer'in PKK aracılığıyla bir yakınını yurtdışına kaçırdığını, Özer'in PKK için iş adamlarından para topladığını anlattı.

Halit TURAN Halit TURAN
Giriş Tarihi: 07.11.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:41
Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

Son dakika haberleri: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.

Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü soruşturmasına Ahmet Özer ile ilgili çok önemli bir delil girdi. 2020 yılına kadar terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren, daha önce farklı illerde yürütülen PKK'ya yönelik soruşturmalarda ifade verip birçok örgüt üyesinin deşifre olmasına katkı sağlayan isim Özer hakkında gizli tanık sıfatıyla ifade verdi.

Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

SABAH GİZLİ TANIĞIN İFADESİNE ULAŞTI

SABAH'ın ulaştığı gizli tanık ifadesinde gizli tanık Ahmet Özer'in örgüt bağlantılarını ve faaliyetleri tek tek anlattı. Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan DEHAP ve HADEP'in kurucu üyelerinden olan Cemal Kavak'ın akrabası olduğunu belirten gizli tanık "Cemal Kavak, legal alanda faaliyet yürütürken 2005 yılında KCK sözleşmesinin kabul edilmesi sonrasında KCK - TM tarafından İstanbul sorumluluğu görevine getirildi.

Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

Bu görevde İstanbul'da örgütün tüm illegal faaliyetlerini koordine ediyordu. 2006 yılında hakkında davalar açılıp deşifre olduktan sonra yurtdışına kaçtı, Öncelikle İsveç'e daha sonra Avusturya'ya gittiğini biliyorum. Cemal Kavak örgütsel faaliyetler kapsamında; yurtdışına iltica eden veya örgüt tarafından yurtdışında görevlendirilen üst düzey örgüt mensuplarının karşılanması ve güvenli ev tabir edilen örgüt evlerine yerleştirilmesi örgütün Avrupa'daki derneklerin düzenlediği etkinliklerde ve düzenli yapılan toplantılarda örgüt sempatizanlarından para toplanması, Avrupa'da düzenlenen gösterilerin ve toplantı yürüyüşlerinin organize edilmesi faaliyetlerini yürütürdü. 2012 yılında intihar edene kadar bu faaliyetlerine devam etti" dedi.

Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı
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