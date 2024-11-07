Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

Son dakika haberleri: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından soruşturma dosyasına Özer hakkında bomba bir ifade girdi. PKK içerisinde 2020 yılına kadar faaliyet yürüttükten sonra yakalanıp birçok örgüt üyesini deşifre ettiği öğrenilen örgüt üyesi, Özer'in terör örgütü üyeliği soruşturmasında ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı o ifade de örgüt üyesi, Özer'in örgütsel faaliyetlerini tek tek anlattı. Örgüt üyesi, PKK İsveç sorumlularından Cemal Kavak'ın İstanbul'da faaliyet yürüttüğü dönem evine gelen Özer'in PKK aracılığıyla bir yakınını yurtdışına kaçırdığını, Özer'in PKK için iş adamlarından para topladığını anlattı.