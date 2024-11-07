Son dakika! Ahmet Özer ile ilgili bomba ifade: PKK faaliyetleri deşifre oldu! Tek tek örgüt bağlantılarını anlattı

Bu görevde İstanbul'da örgütün tüm illegal faaliyetlerini koordine ediyordu. 2006 yılında hakkında davalar açılıp deşifre olduktan sonra yurtdışına kaçtı, Öncelikle İsveç'e daha sonra Avusturya'ya gittiğini biliyorum. Cemal Kavak örgütsel faaliyetler kapsamında; yurtdışına iltica eden veya örgüt tarafından yurtdışında görevlendirilen üst düzey örgüt mensuplarının karşılanması ve güvenli ev tabir edilen örgüt evlerine yerleştirilmesi örgütün Avrupa'daki derneklerin düzenlediği etkinliklerde ve düzenli yapılan toplantılarda örgüt sempatizanlarından para toplanması, Avrupa'da düzenlenen gösterilerin ve toplantı yürüyüşlerinin organize edilmesi faaliyetlerini yürütürdü. 2012 yılında intihar edene kadar bu faaliyetlerine devam etti" dedi.