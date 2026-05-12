SON DAKİKA | Aleyna Çakır'ın abisinden SABAH'a şok iddia: Kardeşim bildikleri yüzünden öldürüldü

Son dakika haberi: Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaası açıklandı. Genç kızın ağabeyi Himmet Esen olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Esen kardeşinin bildikleri yüzünden öldürüldüğünü iddia etti.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 12.05.2026 06:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 06:39
Son dakika haberi: Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın sevgilisi şüpheli Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi tepkili.

Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"

Yaşanan yeni gelişmenin ardından genç kızın ağabeyi Himmet Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz.

Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" ifadelerini kullandı.