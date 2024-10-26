Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu
Son dakika haberleri: Aleyna Çakır'ın Türkiye'nin gündemine oturan ölümüne ilişkin savcılığın hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Ümitcan Uygun'un, Çakır'ın aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, intihara teşvik edip; intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirdiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 06:54