Son dakika: Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

'22 SANİYEDE EVE GİRİP ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL'

İddianamede yer alan GSM baz istasyonu sinyal verilerinin incelenmesi raporunda, şüpheli Ümitcan Uygun'un olay tarihinde telefonunun sinyal verdiği baz bilgileri ile Sema Esen'in telefon baz bilgilerinin karşılaştırıldığı, olay gecesi Uygun'un Çakır'ı kendi kullandığı araçla eve getirdiği belirlendi.

Raporda Uygun'un arkadaşının aracı ile ayrıldığı, daha sonra babasının evine gitmek için eğlencedeki arkadaşlarından birine kendisini arabanın yanına bırakmasını söylediği, buna ilişkin 01:06 sıralarında evin önüne geldiği, araçtan tek başına indiği, siyah renkli Tofaş marka araca binerek, yaklaşık 1 dakika 20 saniye içerisinde komşu binanın kamera görüş açısından çıktığı, eve girmediğine dair tutanak tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, raporda yapılan tespitlere göre Ümit Uygun'un 01:06:25'de araçtan indiği ve 01:06:57'de kendi kullandığı aracın farlarının yandığı ve arada sadece 22 saniye olduğu, bu süre içinde binaya girip çıkmasının mümkün olmadığı değerlendirilmesi yapıldı.