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Son dakika: Aleyna Çakır'ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

Son dakika haberleri: Aleyna Çakır'ın Türkiye'nin gündemine oturan ölümüne ilişkin savcılığın hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Ümitcan Uygun'un, Çakır'ın aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, intihara teşvik edip; intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirdiği ifade edildi.

Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 26.10.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 06:54
Son dakika: Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

Ankara'da 'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakır'ın ölümünden önce 17 Nisan'da Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı, bunun üzerine Çakır'ın şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 4 yılın ardından tamamlandı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre; Ümitcan Uygun hakkında 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Son dakika: Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

Hazırlanan iddianamedeki ifadesinde Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır ile 1 yıldır görüştüklerini, gazino işini bıraktırdığını, zaman zaman Çakır'ın evinde kaldıklarını, olay gününde Çakır'ın kendisine mesaj attığını söyledi. Uygun, Çakır'a müsait olmadığını söylediğini, intihar edeceğini düşünmediğini, kendisine ulaşamayınca arkadaşını arayarak çilingir çağırmasını söylediğini ve intiharı bu şekilde öğrendiğini ifade etti.

Son dakika: Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

'22 SANİYEDE EVE GİRİP ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL'

İddianamede yer alan GSM baz istasyonu sinyal verilerinin incelenmesi raporunda, şüpheli Ümitcan Uygun'un olay tarihinde telefonunun sinyal verdiği baz bilgileri ile Sema Esen'in telefon baz bilgilerinin karşılaştırıldığı, olay gecesi Uygun'un Çakır'ı kendi kullandığı araçla eve getirdiği belirlendi.

Raporda Uygun'un arkadaşının aracı ile ayrıldığı, daha sonra babasının evine gitmek için eğlencedeki arkadaşlarından birine kendisini arabanın yanına bırakmasını söylediği, buna ilişkin 01:06 sıralarında evin önüne geldiği, araçtan tek başına indiği, siyah renkli Tofaş marka araca binerek, yaklaşık 1 dakika 20 saniye içerisinde komşu binanın kamera görüş açısından çıktığı, eve girmediğine dair tutanak tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, raporda yapılan tespitlere göre Ümit Uygun'un 01:06:25'de araçtan indiği ve 01:06:57'de kendi kullandığı aracın farlarının yandığı ve arada sadece 22 saniye olduğu, bu süre içinde binaya girip çıkmasının mümkün olmadığı değerlendirilmesi yapıldı.

Son dakika: Aleyna Çakır’ın ölümünde çarpıcı detay! İntihar duygusu ve isteği oluşturdu

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Aleyna Çakır'ın ası fiili sonucu hayatını kaybettiği, ası fiilinin canlı olduğu sırada gerçekleştiği kaydedildi. İddianamede Aleyna Çakır ve Ümitcan Uygun arasında geçen Whatsapp yazışmaları da yer aldı. Söz konusu konuşmalarda, Uygun'un, Çakır'a kendisini sürekli aramasından ve bir an önce eve gelmesi söylemlerinden bıktığı, artık kendisini rahat bırakmasını istemesinden sonra yazışmaların ölüm üzerine sürdürüldüğü kaydedildi. İkili arasındaki yazışmalarda, Uygun'un kendisinden vazgeçtiğini söylemesi üzerine Çakır'ın da ölümü düşünmeye başladığı kaydedildi.

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