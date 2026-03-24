SON DAKİKA… Aleyna Kalaycıoğlu cinayet gecesini anlattı: Alaattin Kadayıfçıoğlu cama vurdu ardından silahı çıkardı…

SON DAKİKA… Türkiye, İstanbul'da yaşanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle sarsıldı. 21 yaşındaki futbolcunun ölümüyle ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. Aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, cinayet gecesi yaşananları tek tek anlattı. Kalaycıoğlu'nun ifadesindeki eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay ile 'alıkoyma' detayı kafaları karıştırdı. İşte o gece yaşananlar ve cinayetin perde arkası…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 08:40
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ifadesinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyledi.

"KUBİLAY'I VAHAP ARACILIĞIYLA TANIYORDUM"

Aleyna Kalaycıoğlu'nun o ifadesi;

"Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı."

"VAHAP BENİ ARABADA ALIKOYDU"

"Vahap'la inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. Beni aracında alıkoydu. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm."

"Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu."

"SABIKASI YOKTU, SİLAHI YOKTU"

"Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur."

"EVDE SÜREKLİ BAŞKALARI VARDI"

"Beykoz'daki evimizde Vahap sık sık arkadaşlarını getiriyordu. Arkadaşlarıyla birlikte bizim evde kalıyordu. Annem bundan çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Ben de baktım ki annemle birlikte Vahap'ın arası açılıyor ve sürekli bir gerilim yaşanıyor. Bu kez biz Vahap'la ayrı bir eve geçtik. Mecidiyeköy'de bir AVM'nin üst katında bulunan bir gökdelende yaşamaya başladık."

"Vahap'ın mafyatik, çok fazla arkadaşı vardı. Biz iki kişi yaşamamız gerekirken evde başkaları vardı. Salonda sürekli başkaları yatıyordu. Sürekli böyle kriminal tipler geliyordu. Bu durum beni rahatsız ediyordu. Hatta bu anlamda ticari bir şey yoktu ama abisinin cezaevine girmiş olması ve onların bağlantılarının devam ediyor olması nedeniyle sürekli böyle bir ortam vardı."

"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM"

"Biz sürekli bundan dolayı tartışıyorduk. Bu tartışmalar ister istemez ilişkimizi yıprattı. Bu süreçte sürekli psikolojik baskı gördüm, psikolojik şiddet gördüm. Kısıtlamalar gördüm, tehditler gördüm. Spora gidemediğim günler oldu."

"O kadar çok sık kavga ediyorduk ki herkesin önünde kavga ettiğimiz oluyordu. Sürekli kavga ediyorduk. Annemin gözü önünde de çok kavga yaşandı. Bunun üzerine anneme de çok büyük saygısızlık yaptı. Hakaret etti. Annem de bundan dolayı kendisini sevmiyordu. İlk başta ilişkimizi destekliyordu, sonrasında desteklememeye başladı."

"ANNEMLE GÖRÜŞMEMİ YASAKLADI"

"Bu durumu öğrendiği için anneme kinlenmeye başladı. Sürekli kinli bir şekilde konuşuyordu. Ne zaman annemin konusu açılsa annem hakkında olumsuz cümleler kuruyordu. Hatta onun yüzünden üç ay boyunca annemle görüşmedim. Görüşmemi yasaklamıştı. Bir iki sefer Fransa tatilinden döndüğümde havalimanında beni tartakladı. Polisten yardım istedim ama sonrasında adli işlem yaptırmadım."

"BENİ SEKTÖRDEN SİLMEKLE TEHDİT ETTİ"

"Beni sektörden silmekle tehdit ediyordu. Köpeklerimi alıkoymakla tehdit ediyordu. Köpeklerimi defalarca alıkoyup odaya kilitledi. Ortak prodüktörümüz olduğu için benim seslendirdiğim şarkılarda kendisinin de katkısı vardı. Bu yüzden şarkılarımı kaldırarak beni piyasadan sileceğini söylüyordu. Sürekli bu şekilde tehdit ediyordu. Benim tek yaşam amacım müzik. Geçimimi de buradan sağlıyorum. Bu yüzden bu tehditlere maruz kaldım."

"TOKSİK BİR İLİŞKİYDİ"

"Kısacası mutsuz ve toksik bir ilişkimiz vardı. Son günlerde psikolojim iyice bozuldu ve bana sarmaya başladı. Ben hiçbir yere çıkamaz oldum. Sadece evde prodüktörle birlikte müzik yapıyordum."

"Her gün ağlayarak zaman geçirmeye başladım. Bu durum ayrılmamızla sonuçlandı. Vahap'la en çok ters düştüğümüz konu, yaptığı hataları kabul etmemesiydi."

ALATTİN KADAYIFÇIOĞLU HAKKINDA

"Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık."

"Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin'in bildiğim kadarıyla armatörlük yaptığını biliyorum. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI: ALAATTİN'İN EVİNDE KALDIM...

"Bir gün önce Alaattin'in Kandilli'deki evinde kaldım. Tek başına yaşadığı için birlikte kaldık. O sabah Alaattin'le birlikte işe gittik. Stüdyoda kayıt almam gerekiyordu. Ümraniye'deki stüdyoya gittik. Oradaki ofiste bulunan kişilerle konuştuk. Saat 15.00 gibi stüdyodaydım.'

ARABAYLA STÜDYOYA GİTTİM

'Stüdyoya giderken Alaattin bana bir elektrikli araba verdi. Hatta elektrikli arabayla stüdyonun kapısının önüne kadar geldim. Ancak arabayı bir türlü kapatamadım. Nasıl kapanacağını da bilmiyordum. Ofiste bir çalışanı çağırdım, 'Ben kapatamıyorum, sen kapatır mısın?' dedim. O da aracı alıp kapattı."

'Sonrasında köpekle birlikte stüdyoya gittim. O esnada çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu sırada birisiyle konuşurken Yalçınay'ın yolda olduğunu ve Vahap'ın kötü olduğunu, eve döndüğünü, stüdyoya gelemeyeceğini söyledi. Ben de rahatladım, 'Vahap stüdyoya gelmeyecek' diye düşündüm. Hatta Yalçınay'a da artık ilişkimizin bittiğini ve iş ile özel hayatı karıştırmamamız gerektiğini söyledim."

"VAHAP BENİ TEHDİT ETTİ"

"Daha sonra Vahap'la telefonda görüştük. Vahap Canbay bana, 'Eğer bir ilişkin varsa seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Bu yüzden yeni ilişkimi kimseye söylemedim. Bu görüşmeden sonra aynı gün Kubilay beni aradı. 'Abla, ben sizi barıştırmak istiyorum, oraya gelmek istiyorum' dedi. Ben de kendisine ısrarla gelmemesi gerektiğini söyledim. Araya kimseyi sokmak istemediğimi, ilişkimin bittiğini, ailesiyle vakit geçirmesi gerektiğini söyledim ve telefonu kapattım."

"VAHAP'IN ARACINI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUM"

"Stüdyoya geldiğim arabayı uzak bir yere park etmiştim. İlişkimi kimse bilmesin diye arabayı uzağa bırakmıştım. Daha sonra yemeğe çıktık. Köpeğimi stüdyoda bıraktık. İçeride temizlik görevlisi vardı. Yemekteyken bir aracın stüdyoya yakın bir yere park ettiğini duyduk. Çalışan bir arkadaşımıza gidip bakmasını söyledik. Araç plakasının 16 olduğunu söyleyince bunun Vahap'ın kullandığı araç olduğunu anladım. Çok korktum. Bana bir şey yapmak için geldiğini düşündüm. Annemi arayıp durumu anlattım. Sonra Alaattin'le konuştuk."

"ALAATTİN 'BEN GİDİP KONUŞACAĞIM' DEDİ"

"Aradan yaklaşık iki saat geçti. Vahap'ın bulunduğu aracın oradan gitmediğini gördük. Beni görmesinler diye stüdyoya da gitmedim. Alaattin iki araçla geldi. Vito tipi araçla köpeğimi alacaktık. Köpeğim rahat etsin diye büyük araç getirdi. Ben de araca bindim. Stüdyonun bulunduğu yere geldiğimizde Vahap'ın aracıyla karşı karşıya geldik. Vahap bizi görünce araç içinde eğildi, sanki bir şey alacak sandık. Alaattin, 'Ben gidip konuşacağım' dedi."

"ALAATTİN CAMA VURDU SONRA CAMDAN SİLAHI UZATTI"

"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."