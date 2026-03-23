SON DAKİKA: Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme
İstanbul'da 19 Mart perşembe günü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde emniyette işlemleri tamamlanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk beyanında; "Ben kimseyi azmettirmedim. Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye indik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 15:56