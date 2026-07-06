Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Almanya Düsseldorf'dan İstanbul'a gelen iki kadın yolcunun valizlerindeki şarap şişelerinde; şarapların içerisinde görülmesi normal olmayan ince kristalleşmeleri fark etti. Narkotik Polisleri'nin tecrübeleri ve yapılan risk analiziyle; kapak ve etiketleri profesyonel bir şekilde hazırlanmış şişeler açıldı. Sekiz şarap şişesinden; milyonlarca liralık uyuşturucu madde üretilebilecek 10 kilo 300 gram sıvı Metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan iki "MET" kuryesi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:57