Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; Almanya Düsseldorf'dan İstanbul'a gelen iki kadın yolcunun valizlerindeki şarap şişelerinde; şarapların içerisinde görülmesi normal olmayan ince kristalleşmeleri fark etti. Narkotik Polisleri'nin tecrübeleri ve yapılan risk analiziyle; kapak ve etiketleri profesyonel bir şekilde hazırlanmış şişeler açıldı. Sekiz şarap şişesinden; milyonlarca liralık uyuşturucu madde üretilebilecek 10 kilo 300 gram sıvı Metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan iki "MET" kuryesi tutuklandı.

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:57
SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Polisi, her gün binlerce yolcunun geçtiği Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Risk Analizi" ile uluslararası uyuşturucu sevkiyatları için geliştirilen bir gizleme yöntemini daha deşifre etti.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; kısaca "MET" olarak adlandırılan ve şarap şişelerine gizlenmiş "Metamfetamin" isimli uyuşturucu maddeleri ülkemize getiren iki kişiyi suçüstü yakaladı.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

Ülkemize sık ziyaretleri neticesinde incelemeye takılan iki kadın yolcunun valizlerinden; kişisel eşyaların arasına yerleştirilmiş ve karton paketlerindeki şarap şişeleri çıkarıldı.

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SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 25 Haziran Perşembe günü Almanya'nın Düsseldorf şehrinden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan iki kadın yolcuyu "Risk Analizleri" kapsamında fiziken izlemeye aldı.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

ŞİŞELER ORİJİNAL GÖRÜNÜMDE…

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; şişelerin dip bölümünde oluşmuş ve şarapların içerisinde görülmesi normal olmayan ince kristalleşmeleri tecrübeyle fark etti. Bu küçük ayrıntı üzerine şarap şişeleri detaylı şekilde incelemeye alındı.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

Uyuşturucu sevkiyatına normal bir içki getirme süsü veren iki kadın şüphelinin valizlerindeki sekiz şarap şişesinden; milyonlarca liralık uyuşturucu madde üretilebilecek 10 kilo 300 gram sıvı Metamfetamin maddesi çıktı.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

Yapılan detaylı incelemelerde; orijinal görünümleriyle dikkat çekmeyen şarap şişelerinin uyuşturucu maddeleri taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı belirlendi.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

Gözaltına alınan iki "MET" kuryesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!

Uyuşturucu maddelerin gerçek şarap şişelerine doldurulduğu, şişelerin kapaklarının ve etiketlerinin profesyonel bir şekilde hazırlandığı ortaya çıkarıldı.

SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!
SON DAKİKA... Alkol şişelerinde uyuşturucu sevkiyatı: Gözaltına alınan 2 kurye tutuklandı!
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #ALMANYA