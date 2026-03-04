Trend
Son Dakika | Almanya'dan AB'ye 'Tahran' baskısı! Macron orduya talimat verdi: Fransa da savaşa girdi...
Son dakika haberi: Siyonist İsrail ABD ile ortak bir şekilde İran'a saldırıda bulunurken, AB ülkeleri de açıktan Tahran'a saldırıları destekliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de diğer Avrupa ülkelerini Tahran'ın karşısında yer almaya zorladığı ifade edildi. Öte yandan; Macron'un talimatı sonrası Fransa'dan da 'savaş' hamlesi geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 11:34