Son Dakika | Almanya’dan AB’ye ’Tahran’ baskısı! Macron orduya talimat verdi: Fransa da savaşa girdi...

İranlı Sözcü, AB'nin, "Nazi dönemini" hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine "uluslararası hukuk" ve "adalete" bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Şansölyesi Merzni, son Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlamış, ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulamıştı.