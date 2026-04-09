SON DAKİKA | Almanya'yı karıştıran saldırılarda Daltonlar izi: Gizemli olayların ardından polis özel ekip kurdu!

SON DAKİKA | Almanya'yı karıştıran saldırılarda Daltonlar izi: Gizemli olayların ardından polis özel ekip kurdu!

Son dakika haberi: Almanya'nın Bremen şehrinde son bir ayda gerçekleşen beş ayrı silahlı saldırı şehri ayağa kaldırdı. Birbiriyle bağlantılı olduğu açıklanan saldırılarda 1 Türk hayatını kaybetti, 4 Türk ise yaralandı. Olayın arkasında şehirde hakimiyet kurmak isteyen "Daltonlar" suç örgütünün Avrupa yapılanması olduğu ileri sürüldü. Saldırıya adı karışan iki örgüt üyesi her yerde aranırken, polis soruşturma için "odak" isimli bir birim kurdu.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 09.04.2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 14:43
Son dakika haberi! Almanya'yı karıştıran olaylar zincirinde ilk saldırı; Überseestadt/Huckelriede bölgesinde 1 Mart akşamı meydana geldi. Ağır yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sabıkalı Kemal Y. sokak ortasında iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakın mesafeden Kemal Y.'ye ateş eden saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı. Ayaklarından yaralanan Kemal Y. hastanede tedavi altına alındı.

Bu saldırıdan birkaç saat sonra ise ikinci saldırı haberi Walle/Neustadt bölgesinden geldi. Restoran ve fırın işletmecisi Tuncay K.'de restoranda yaşanan çatışmada ayaklarından vuruldu. Bu saldırı da Tuncay K.'nin kavgayı önlemek istediği sırada vurulduğu ileri sürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen kişiler ise kayıplara karıştı.

Görseldeki: Osman Sönmez (35)

10 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

Üçüncü olay, 17 Mart akşamı Neustadt bölgesinde eroin ticaretine hakim iki grup arasında yaşandı. Yaklaşık on kişilik grup, sokak ortasında karşı karşıya geldi.

Çıkan kavgada silahlar çekildi. Vücuduna 3 kurşun alan 32 yaşındaki Davut A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Görseldeki: 32 yaşındaki Davut A.

BÜFEDE HAİN SALDIRI

Bu saldırıdan 10 gün sonra ise aynı bölgede bulunan bir büfeye silahlı saldırı düzenlendi. Ayhan Aydın'ın (25) işlettiği büfeye giren saldırgan peş peşe silahını ateşledi. İki ayağına 8 kurşun isabet eden Aydın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçmayı başardı.

Görseldeki: Ferhat Kocakelci (39)

POSTACIYI VURDULAR

31 Mart'ta düzenlenen son saldırının hedefinde ise 60 yaşında ismi açıklanmayan bir Türk postacı vardı. Kattenturm bölgesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Türk vatandaşı ayaklarından yaralandı.

Görseldeki: Daltonlar suç örgütü lideri Beratcan Gökdemir (Can Dalton)

"ODAK" İSİMLİ ÖZEL EKİP

Bu saldırıların ardından harekete geçen polis, "odak" isimli özel bir birim kurdu. Yapılan araştırmada şehirde peş peşe gerçekleşen 5 saldırının da birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Olayın arkasında şehirde hakimiyet kurmak isteyen "Daltonlar" suç örgütünün Avrupa yapılanması olduğu ileri sürüldü. Gizemli saldırıları gerçekleştiren kişilerin Osman Sönmez (35) ve Ferhat Kocakelci (39) olduğu açıklandı.

Polis her yerde Daltonlar örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen her iki saldırganı arıyor.