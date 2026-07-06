SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

SON DAKİKA… Döviz dönüşüm desteği almak için milyarlık sahte altın faturası düzenleyen ve milyonlarca lira kamu zararına sebep olan Altun Gold soruşturması tamamlandı. 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında örgütlü dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Dosyaya giren 2 milyarlık sahte altın faturası ve 25 milyar liralık işlem hacmi ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İddianamede malen sorumlu olarak yer alan şirketlerin kısa sürede yüksek sermayeye artışları radara girdi. Örgütün, milyon dolarları yurt dışından Türkiye'ye sokmak için "çantacı" detayı dikkat çekti.