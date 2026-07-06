SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

KAYNAĞI BELİRSİZ DÖVİZLER İHRACAT GELİRİ GİBİ GÖSTERİLDİ

Savcılığın en dikkat çekici tespitlerinden biri ise döviz hareketleri oldu. Piyasadan temin edilen veya kaynağı belirlenemeyen dövizleri, hayali ihracattan elde edilmiş gelir gibi gösterildiği, usulsüz nakit beyan formları ve SWIFT işlemleri üzerinden bu paraları Türkiye'ye soktuğu belirtildi. Bu yöntemle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracatçılara sağladığı döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde yararlanıldığı da belirtildi.

2 MİLYARLIK HAYALİ ALTIN FATURASI

İddianamede, organizasyonun hayali ihracat sistemini gizlemek için 24 ayar has altın alım-satımı yapılmış gibi belge düzenlediği yer aldı. Demir-çelik alanında faaliyet gösteren Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş.'nin 2024 yılında Altun Gold Kıymetli Madenler A.Ş.'den yaklaşık 2 milyar tutarında 24 ayar has altın aldığına ilişkin faturalar ibraz etti. Ancak incelemelerde bu işlemlerin gerçekte altın ticaretine dayanmadığı, EFT ve havale yoluyla gönderilen paraların yasal görünüm kazandırılması amacıyla altın alımı yapılmış gibi belge düzenlendiği değerlendirildi. Para transferlerinin açıklama kısmına ise "Herhangi bir kıymetli maden ve döviz alış bedeli değildir" ifadelerinin yazıldığı görüldü.