Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

SON DAKİKA… Döviz dönüşüm desteği almak için milyarlık sahte altın faturası düzenleyen ve milyonlarca lira kamu zararına sebep olan Altun Gold soruşturması tamamlandı. 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında örgütlü dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Dosyaya giren 2 milyarlık sahte altın faturası ve 25 milyar liralık işlem hacmi ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İddianamede malen sorumlu olarak yer alan şirketlerin kısa sürede yüksek sermayeye artışları radara girdi. Örgütün, milyon dolarları yurt dışından Türkiye'ye sokmak için "çantacı" detayı dikkat çekti.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:37
SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Altun Gold soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 15'i tutuklu 33 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddianame düzenlendi.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

MALEN SORUMLU ŞİRKETLER

İddianamede, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Çelik Konstrüksiyon Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ni de dosyada malen sorumlu şirketler olarak gösterdi.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ ROLLERİ

İddianamede Onur-Uğur Altunbaş kardeşler ve örgüt lideri olarak yer aldılar. Şüphelilerin şirketler üzerinden yürütülen para trafiğini yönettiğini, banka ve kripto para hesaplarının kullanımını organize ettiğini, çalışanlara talimat verdiğini ve organizasyonun finans ayağını koordine ettiğini anlatıldı. Deniz Kozak'ın ise Deniz Sera ve Ata Deniz şirketleri üzerinden yürütülen para transferleri, fatura organizasyonu ve çalışan hesaplarının kullanımından sorumlu yönetici olarak değerlendirildi.

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SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

ÖRGÜTÜN MERKEZİNDE HAYALİ ALTIN TİCARETİ

Organizasyonun görünürde altın ticareti yaptığı ancak gerçekte şirketler arasında oluşturulan ticari ilişkilerle sahte ihracat zinciri kurduğu öne sürüldü. Savcılık, düzenlenen hayali ihracat faturalarıyla gerçekte olmayan ticaretin varmış gibi gösterildiğini, bu yöntemle hem devlet desteklerinden yararlanıldığını hem de suç gelirlerinin sisteme sokulduğunu belirtti.

Şirketler birbirlerine yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirirken, düzenlenen 24 ayar has altın faturaları sayesinde para hareketleri yasal ticari işlem görüntüsüne büründürüldü. Böylece kaynağı belirsiz fonların sisteme sokularak aklandığı iddianamede anlatıldı.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

KAYNAĞI BELİRSİZ DÖVİZLER İHRACAT GELİRİ GİBİ GÖSTERİLDİ

Savcılığın en dikkat çekici tespitlerinden biri ise döviz hareketleri oldu. Piyasadan temin edilen veya kaynağı belirlenemeyen dövizleri, hayali ihracattan elde edilmiş gelir gibi gösterildiği, usulsüz nakit beyan formları ve SWIFT işlemleri üzerinden bu paraları Türkiye'ye soktuğu belirtildi. Bu yöntemle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracatçılara sağladığı döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde yararlanıldığı da belirtildi.

2 MİLYARLIK HAYALİ ALTIN FATURASI

İddianamede, organizasyonun hayali ihracat sistemini gizlemek için 24 ayar has altın alım-satımı yapılmış gibi belge düzenlediği yer aldı. Demir-çelik alanında faaliyet gösteren Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş.'nin 2024 yılında Altun Gold Kıymetli Madenler A.Ş.'den yaklaşık 2 milyar tutarında 24 ayar has altın aldığına ilişkin faturalar ibraz etti. Ancak incelemelerde bu işlemlerin gerçekte altın ticaretine dayanmadığı, EFT ve havale yoluyla gönderilen paraların yasal görünüm kazandırılması amacıyla altın alımı yapılmış gibi belge düzenlendiği değerlendirildi. Para transferlerinin açıklama kısmına ise "Herhangi bir kıymetli maden ve döviz alış bedeli değildir" ifadelerinin yazıldığı görüldü.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

HAZİNEYE MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

İddianamede kamu zararına ilişkin rakamlar da yer aldı. Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda şüphelileri bazı şirketler üzerinden; 43 milyon 474 bin 832 lira, 47 milyon 431 bin 809 lira ve 46 milyon 830 bin 728 lira gibi yüksek tutarında haksız KDV iadesi alındığı tespit edildi. Toplamda 222 milyon 235 bin kamu zararına sebep oldukları aktarıldı.

MASAK RAPORLARI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporlarına da geniş yer verildi. Raporda şirketler ve şüpheliler arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği, ticari faaliyetlerle açıklanamayacak büyüklükte finans hareketleri bulunduğu, para trafiğinin sürekli aynı şirketler arasında döndüğü tespit edildi. Savcılık, bu hareketlerin suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması ve izlerinin kaybettirilmesi amacı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

OLAĞAN DIŞI BÜYÜME

MASAK raporundaki, Altun Gold şirketin 2023'te işlem hacminin 1 milyar iken 2025'te 25 milyara yükselmesinin olağan dışı olduğunu gözler önüne serdi. Yine Ata Deniz Metal şirketin sermayesinin koşa bir sürede 3 milyondan 200 milyona çıkması dikkat çekti. Sermaye artışıyla dikkat çeke. Bir diğer şirket olan Deniz Sera'dan Altın Gold'a 6 milyarın üzerinde para çıkışı tespit edildi.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

TAŞINMAZLAR EL DEĞİŞTİRDİ

İddianamede bir gayrimenkulün önce şirket ortağı Deniz Kozak'a, ardından Altun Gold'un ortakları Uğur Altunbaş ve Onur Altunbaş'a, daha sonra ise üçüncü bir kişiye devredildiği anlatıldı. İddianamede, bu devirlerin gerçek ticari ihtiyaçtan değil, kamu alacağının tahsilini zorlaştırmak ve malvarlığını gizlemek amacıyla yapılmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"ÇANTACILAR" MİLYONLARCA DOLARI TAŞIDI

İddianamede, organizasyonun yurt dışından kaynağı belirsiz dövizleri fiziken Türkiye'ye getirmek için "çantacı" olarak tabir edilen kuryeleri kullandığı yer aldı. İddianamede bu kişilerin nakit beyan formları düzenleyerek milyonlarca doları bankacılık sistemine soktuğunu değerlendirdi. Buna göre; Barış Bağlan'ın 6 milyon 54 bin dolar, Ferhat Acıbuca'nın 6 milyon dolar, Şeyhdavut Acıbuca'nın 4 milyon dolar, Emirhan Ganimet'in 6 milyon dolar, Muhammet Taş'ın ise 3 milyon dolar organizasyon adına Türkiye'ye getirdiği iddianamede belirtildi. Böylece yalnızca bu beş isim üzerinden sisteme sokulan nakit döviz miktarı 25 milyon 54 bin dolara ulaştı.

SON DAKİKA… Altun Gold iddianamesinde dev para ağı: Milyarlık sahte faturalardan ‘çantacı’ ile taşınan milyonlara: Hepsi deşifre oldu!

ZIRHLI ARAÇ DETAYI

Ayrıca kuryelerin yalnızca tek işlemle sınırlı kalmadığını belirtildi. Ferhat Acıbuca'nın ifadesine göre, 2023 yılında Şeyhdavut Acıbuca ile birlikte Dubai'den 5-6 milyon dolar, ayrıca Venezuela, İran ve Kuzey Kıbrıs'tan da çantalar içerisinde nakit döviz getirildiği, paraların havalimanında zırhlı araçlara teslim edildiği anlatıldı.

#TÜRKİYE