SON DAKİKA | Ankara’da çıplak halde balkondan düşmüştü! Türkan Biçer’in sır ölümü mercek altında

SENA UYANER
Giriş Tarihi: 17.05.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 07:04
Son dakika haber: Ankara Eryaman'da 30 yaşındaki Türkan Biçer'in 25 Mart'ta nişanlısıyla beraber yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada şüpheler büyüyor.

Olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, ailesi de ölümün intihar değil cinayet olarak değerlendirilmesini istiyor. Türkan Biçer'in kardeşi Rabia Biçer yaşananları SABAH'a anlattı. Olay sabahı annesinin telefonuyla karakola çağrıldıklarını öğrenen Rabia Biçer, "Karakola gittim. Bana direkt 'Başın sağ olsun' dediler.

İnanmadım. 'Ablam nerede?' dedim. Keçiören Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Ceset torbasını açtılar. 'Bu senin ablan mı?' dediler. Tek başıma teşhis ettim" dedi.

"İMDAT KURTARIN BENİ"

Ablasının ölümünün intihar olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Biçer, olay gecesine ilişkin kamera kayıtları ve tanık ifadelerine dikkat çekti: "Komşular balkondan 'İmdat, kurtarın beni' sesleri, arbede sesleri duyduklarını söylemiş.

Ablam çıplak halde aşağı düşmüş. O şahıs ise elinde çarşafla aşağıya inip üstünü kapatmış.

Bu kadar soğukkanlılık normal mi?" Rabia Biçer, ablasının nişanlısının daha önce de şiddet uyguladığını, buna ilişkin ses kayıtlarının ellerinde bulunduğunu belirterek, "Ablam bana ses kaydı bırakmıştı. 'Nişanlım beni darp etti, kafamı duvara vurdu. Sonra da epilepsi krizi geçirdim' dedi" şeklinde konuştu.

Ablası Türkan'ın ölmeden sadece 8 saat önce yanında olduğunu belirten Rabia Biçer, "Güldük, alışveriş yaptık, saçımı yaptı.

Bana tokalar ve hediyeler aldı. İntihar edecek bir insan gibi değildi. Sonra bana şiddet gördüğünü, çıplak halde kapıya atıldığını anlattı.

'Beni o evden çıkar, kıyafetlerimi vermiyor, sen yanımdayken bana bir şey yapamaz' dedi. Kurtulmaya çalışan bir kadın, 8 saat sonra nasıl böyle hayatını sonlandırır?" ifadelerini kullandı.

