Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Ankara'daki Fatih Acacı cinayetinde yeni detaylar! 'Vahşet' aramaları ortaya çıktı

Son dakika haberi... Ankara'da geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de bir parkta "Kız meselesi" yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı Doğukan G. tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Doğukan G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Acacı'nın acılı ablası Beyhan Acacı SABAH'a konuştu. Öte yandan; sanığın saldırıdan önce yaptığı kan donduran dijital araştırmalar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:44
Son dakika haberi! Ankara'da 7 Eylül'de bir parkta "kız meselesi" nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı Doğukan G. tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Doğukan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın ilk duruşması 17 Aralık'ta Ankara Adliyesi 4 No'lu ek hizmet binasında görüldü; sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi ve kamera kayıtları, telefon incelemeleri ile adli raporların ayrıntılı incelenmesi istendi.

İLK DURUŞMA 17 ARALIK'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması 17 Aralık'ta Ankara Adliyesi 4 No'lu ek hizmet binasında görüldü. Duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dosyadaki kamera kayıtları, telefon incelemeleri ve adli raporların ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi istendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı bugüne erteledi.

"BU PLANLI BİR CİNAYETTİ"

Fatih Acacı'nın Ablası Beyhan Acacı SABAH'a konuştu. Olay günü kardeşinin her şeyden habersiz kafede arkadaşlarıyla oyun oynadığını anlatan Abla Acacı, "Fail ve yanındaki arkadaşı kafeye gelip Fatih'i dışarı çağırıyor. Kardeşim, sadece konuşup geri döneceğini düşündüğü için telefonunu ve cüzdanını masada bırakıyor, kafe sahibine oyunun kapatılmamasını söylüyor. Çünkü birkaç dakika sonra geri döneceğine inanıyor. Ancak bilerek kamera olmayan, kuytu bir parka yönlendiriliyor" dedi.

Parkta yaşananları ayrıntılarıyla aktaran Acacı, "Dört kişi gidiyorlar. Kardeşimin arkadaşıyla failin arkadaşı bir bankta oturuyor. Fail ise Fatih'i ağaçların arasına çekiyor. Resmi adli raporlara göre 12 kez, böbreğinden, sırtından, karın bölgesinden, atardamarından olmak üzere ölümcül noktalarından bıçaklıyor. Bu bir anlık öfke değil, vahşet" diye konuştu.

"ARKADAŞINI TUTARAK YARDIMI ENGELLEDİLER"

Beyhan Acacı, olay sırasında sanıkla birlikte gelen arkadaşının rolünün de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Failin yanında gelen kişi, kardeşimin arkadaşını tutarak müdahale etmesini engelliyor. 'Karışırsan sana da zarar verirler' baskısıyla onu orada tutuyor. Bu yüzden Fatih'e yardım edemiyor. Bu durum daha sonra arkadaş çevresine anlatılmış. Avukatlarımız bu nokta üzerinde özellikle duruyor. Eğer bu ispatlanırsa, o kişinin de tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

OLAY ÖNCESİ İNTERNET ARAMALARI DOSYADA

Acacı, sanığın saldırıdan önce yaptığı dijital araştırmaların dosyada yer aldığını belirterek "Telefon incelemesinde, olaydan önce 'kasten adam yaralamanın cezası ne kadar', 'adam öldürmenin cezası' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

Mesajlarının büyük bölümünü silmiş. Buna rağmen bu aramalar ve silah, mermi ve bıçaklarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf dosyada yer alıyor. Yaz ayı olmasına rağmen uzun kollu giyinmesi, bıçağı kolunun altına saklaması ve bilerek kuytu parkı seçmesi, her şeyin önceden planlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"MEŞRU MÜDAFAA GÖRÜNTÜSÜ İÇİN KENDİNİ BIÇAKLADI"

Sanığın mahkemede "meşru müdafaa" savunması yaptığını hatırlatan Acacı, bu iddiaya sert tepki gösterdi. "12 kez bıçaklanan bir çocuğun kendini savunma ihtimali yok. Fail, kardeşim yerde can çekişirken yardım etmiyor, arkadaşıyla birlikte kaçıyor. Hastaneye gitmiyor, eve gidip duş alıyor. Sonrasında 'Ben de yaralandım' diyerek indirim almaya çalışıyor. Biz bunun, nefsi müdafaa görüntüsü oluşturmak için sonradan kendini bıçaklaması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Mahkemede sanığın bıçağı ayrıntılı şekilde tarif etmesinin de dikkat çektiğini belirten Acacı, "Hakim, 'Bıçak senin değilse bu kadar ayrıntıyı nasıl biliyorsun?' diye sordu. Orada çelişkiler açıkça ortaya çıktı" diye konuştu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKSIN

Acacı, davanın "suça sürüklenen çocuk" kavramı açısından da kritik bir eşik olduğunu vurguladı. "12 kez ölümcül yerlerinden bıçaklayan biri çocuk olarak görülüyor, benim kardeşim de 15 yaşındaydı ama şu an mezarda. Karşı taraf hâkimin karşısına çıkıp indirim talep edebiliyor. Bu vicdanları yaralıyor" dedi.

Abla Acacı, Bu vahşet çocuk indirimiyle geçiştirilemez. Fatih için adalet istiyoruz" diyerek "Çocuklar yitip gidiyor gitmesin, Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Fatih Acacı, ve Atlas Çağlayan... sadece isimler değişiyor suça sürüklenen çocuk yasası bir an önce ele alınsın. Bu mücadele sadece Fatih için değil, başka çocuklar ölmesin diye" ifadelerini kullandı. Abla Acacı, Mahkeme heyetine çağrıda bulunarak uygulanmaksızın en ağır cezanın verilmesini istedi.

GÖZLER BUGÜNKÜ DURUŞMADA

Bugün görülecek ikinci duruşmada, sanıkla birlikte olay yerine gelen ve ilk duruşmaya katılmayan arkadaşının dinlenmesi bekleniyor. Aile, bu ifadenin davanın seyrini değiştirebileceğini belirterek, yardım ve iştirak ihtimalinin de değerlendirilmesini talep ediyor.