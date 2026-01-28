Trend
Son dakika | Ankara'daki Fatih Acacı cinayetinde yeni detaylar! 'Vahşet' aramaları ortaya çıktı
Son dakika haberi... Ankara'da geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de bir parkta "Kız meselesi" yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı Doğukan G. tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Doğukan G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Acacı'nın acılı ablası Beyhan Acacı SABAH'a konuştu. Öte yandan; sanığın saldırıdan önce yaptığı kan donduran dijital araştırmalar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:44