Son dakika | Ankara’daki Fatih Acacı cinayetinde yeni detaylar! ’Vahşet’ aramaları ortaya çıktı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKSIN

Acacı, davanın "suça sürüklenen çocuk" kavramı açısından da kritik bir eşik olduğunu vurguladı. "12 kez ölümcül yerlerinden bıçaklayan biri çocuk olarak görülüyor, benim kardeşim de 15 yaşındaydı ama şu an mezarda. Karşı taraf hâkimin karşısına çıkıp indirim talep edebiliyor. Bu vicdanları yaralıyor" dedi.

Abla Acacı, Bu vahşet çocuk indirimiyle geçiştirilemez. Fatih için adalet istiyoruz" diyerek "Çocuklar yitip gidiyor gitmesin, Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Fatih Acacı, ve Atlas Çağlayan... sadece isimler değişiyor suça sürüklenen çocuk yasası bir an önce ele alınsın. Bu mücadele sadece Fatih için değil, başka çocuklar ölmesin diye" ifadelerini kullandı. Abla Acacı, Mahkeme heyetine çağrıda bulunarak uygulanmaksızın en ağır cezanın verilmesini istedi.