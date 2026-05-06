Son Dakika | Antalya Büyükşehir’deki yolsuzluk davasında yeni detaylar! Para trafiğini anlattı: Çantayla aldık, hesabına attık

İLK GÜN SUÇTAN ZARAR GÖRENLER DİNLENDİ

Davanın ikinci duruşmasının ilk gününde suçtan zarar görenlerin beyanları alındı. Duruşmada reklam ödemeleri, lüks saat alımı, ruhsat ve iskan işlemleri, araç alımı, daire devri ve hakkediş ödemelerine ilişkin iddialar gündeme geldi. Suçtan zarar gören bazı isimler, belediyeyle iş yaptıkları dönemde hak edişlerini alamama, işlerinin aksaması ya da ruhsat ve iskan süreçlerinde sorun yaşama endişesiyle çeşitli talepleri kabul ettiklerini öne sürdü. Sanıklar ve müdafileri ise yöneltilen iddialara karşı savunma yaptı.

TANIK BEYANLARI ALINACAK

İkinci duruşmanın ikinci gününde duruşmaya, dosya kapsamında tutuklanan sanıklar Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş, bazı tutuksuz yargılanan sanıklar, sanık avukatları, taraf yakınları ve dosya kapsamında dinlenmesi beklenen tanıklar katıldı. Duruşmada, iskan işlemleri kapsamında para alındığı iddiası, reklam ödemeleri, hak ediş süreçleri ve altın alımına ilişkin beyanlar gündeme geldi.

"SÜRECİN HIZLANDIRILMASI İÇİN YAPTIM"

Suçtan zarar gören Muvakkaf Erdoğan, iskan işlemleri için Tuncay Kaya'nın kendisinden üç parça halinde toplam 250 bin TL para aldığı iddiasına ilişkin ifade verdi. Şikayetçi olmadığını belirten Erdoğan, inşaat yaptıkları dönemde konunun ruhsat ve iskan sürecinde gündeme geldiğini söyledi. Erdoğan, "İnşaat yapıyorduk. Konu ruhsat ve iskan sürecinde gündeme geldi. Tuncay K., belediyenin ihtiyaçları olduğunu söyleyerek bağışta bulunmamızı istedi, tehdit etmedi. Nakit olarak Tuncay Bey'e odasında 250 bin TL ödeme yaptım. Yoğunluktan dolayı süreç gecikiyordu, hızlandırılması için yaptım. Kimseden şikayetçi değilim, davaya katılma talebim yok" dedi.