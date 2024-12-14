SON DAKİKA | Antalya’da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

'DEKOLTE FOTOĞRAF YOK'

Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, eşi Dara'ya ait fotoğrafın photoshop yapılarak dekolteli olarak Firdevs Yıldırıcı tarafından paylaşıldığını ve kardeşi Eşref Yunus Yıldırıcı ile ağız dalaşına girdiğini söyledi. Savcılık cinayete sebep olan incelenen fotoğraflarda dekolteli fotoğraf olmadığı, hatta Kıvanç Şensöz'ün eşinin kazak ve kabanla çekilmiş fotoğrafının ön plana çiçeklerin çıkartılarak gösterildiğini kaydetti.