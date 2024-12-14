SON DAKİKA | Antalya'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu
Son dakika... Antalya'da 12 Ekim tarihinde attığı yumrukla çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) ölümüne neden olan boksör Kıvanç Şensöz'ün (31) 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Savcı görüntülerde yerde baygın halde yatan Yıldırıcı'yı tekmeleyen Şensöz'e haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, görüntüleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın nasıl yaşandığı ayrıntılı olarak anlatıldı.
Giriş Tarihi: 14.12.2024 07:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 07:56