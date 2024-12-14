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SON DAKİKA | Antalya'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

Son dakika... Antalya'da 12 Ekim tarihinde attığı yumrukla çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) ölümüne neden olan boksör Kıvanç Şensöz'ün (31) 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi. Savcı görüntülerde yerde baygın halde yatan Yıldırıcı'yı tekmeleyen Şensöz'e haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, görüntüleriyle Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın nasıl yaşandığı ayrıntılı olarak anlatıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 14.12.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 07:56
SON DAKİKA | Antalya’da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İddianamede boksör Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz ile birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satışı işiyle uğraştıklarına yer verildi. Çiçek satış fotoğraflarında Dara Şensöz'ün çiçeklerle çekilmiş fotoğrafının Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında kullanılmasının ardından Kıvanç Şenöz'ün, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı arayıp tehdit ettiği belirtildi.

SON DAKİKA | Antalya’da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

Kıvanç Şensöz 11 Ekim günü aradığı Eşref Yunus Yıldırıcı'ya, "Benim karşıma çıkmayın, çıkarsanız anladığınız dilden karşılık vereceğim, ben kimseyi tanımam, seni sinkaf ederim, boynunu koparırım, bulduğum yerde affetmem'' tehditleri savurdu. Yıldırıcı, Şensöz'e hesabı kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı'nın yönettiğini ve fotoğrafları sileceğini söyledi.

SON DAKİKA | Antalya’da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

İddianamede Firdevs Yıldırıcı'nın, paylaştığı fotoğraftaki kadının yüzünü mozaiklediğini, kırpıldığını belirtip, özür dilediğine yer verildi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi. 12 Ekim tarihinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki dayısı Ali Okur'un çiçekçi deposuna giden Eşref Yunus Yıldırıcı özür dilemek için Şensöz ile buluştu.

SON DAKİKA | Antalya’da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Yıldırıcı'ya defalarca tekmeleyen Şensöz'ü, dayısı Ali Okur kurtardı. Komaya giren ve yerden kalkamayan Yıldırıcı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırıcı beyin travması sonucu hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Antalya’da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı’yı öldürmüştü: Boksör Kıvanç Şensöz için istenen ceza belli oldu

'DEKOLTE FOTOĞRAF YOK'

Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, eşi Dara'ya ait fotoğrafın photoshop yapılarak dekolteli olarak Firdevs Yıldırıcı tarafından paylaşıldığını ve kardeşi Eşref Yunus Yıldırıcı ile ağız dalaşına girdiğini söyledi. Savcılık cinayete sebep olan incelenen fotoğraflarda dekolteli fotoğraf olmadığı, hatta Kıvanç Şensöz'ün eşinin kazak ve kabanla çekilmiş fotoğrafının ön plana çiçeklerin çıkartılarak gösterildiğini kaydetti.

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