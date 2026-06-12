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SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

SON DAKİKA… Antalya'da psikolojik soruları olduğu iddia edilen Ç.A. isimli kadın mahalleyi birbirine kattı. Tek başına yaşadığı daireyi ateşe veren ve kapıları kilitleyen genç kadın kapıyı kırarak çıkartıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.06.2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 12:53
SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

SON DAKİKA… Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A., yalnız yaşadığı evi ateşe verip, kendisini içeri kilitledi.

SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

Apartmanda oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, bodrum kata inerek Ç.A.'ya kapıyı açmasını söyledi.

Antalya'da bir kadın ateşe verdiği eve kendisini kilitledi, kapı kırılarak çıkarıldı | Video

SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

Ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen Ç.A., kapıyı açmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, dairedeki açık olan ocağı kapattı, yanan halı ve perdeleri de söndürdü.

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SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

Polis ekipleri ise direnen Ç.A.'yı kelepçeleyerek evden çıkardı. Apartman önünde kendisini bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Ç.A., yine zorluk çıkardı. Ç.A., polisin yardımıyla ambulansa kadar götürüldü.

SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Ç.A., tedaviyi kabul etmedi. Sakinleşmesinin ardından Ç.A. polis tarafından ifadesi için merkeze götürüldü.

SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…

Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması sürüyor.

SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…
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