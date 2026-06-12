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SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…
SON DAKİKA… Antalya’da genç kadın mahalleyi birbirine kattı! Evini ateşe verdi kapıları kilitlendi: O anlar kamerada…
SON DAKİKA… Antalya'da psikolojik soruları olduğu iddia edilen Ç.A. isimli kadın mahalleyi birbirine kattı. Tek başına yaşadığı daireyi ateşe veren ve kapıları kilitleyen genç kadın kapıyı kırarak çıkartıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 12:53