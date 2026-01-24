Trend
SON DAKİKA | Antalya'da ilginç olay! Sokağa girenleri şaşkına çeviren yazı: Bağımlılardan bıktı evinin camına astı
Son dakika haberi: Antalya'da yıllardır adı uyuşturucu ile anılan Zeytinköy'de (Yeşildere) emniyetin peş peşe yaptığı operasyonlarla mahallenin büyük bölümünde huzur ortamı sağlanırken torbacılar da sokaktan çekilmek zorunda kaldı. Mahalleli ise bağımlıları sokaktan uzak tutmak için yöntemi camına yazdıkları ilginç yazıda buldu.
