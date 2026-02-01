Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

SON DAKİKA | Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Son dakika haberi: Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu Kömürlü Kavşağı'nda ıslak yolda virajı alamayıp devrildi. Katliam gibi kazada aralarında otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 21 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada kolu ve bacı kopan iki kişi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan kol ve bacaklar Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yerine dikilmeye başlandı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 01.02.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:01
SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Son dakika haberi:

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var
SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Kazada içinde 34 yolcunun otobüste 9 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 25 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Antalya'da otobüs kazası: 8 ölü, 26 yaralı | Video

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

SÜRAT YAPILACAK YOL DEĞİL

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Vali Şahin, "Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı'nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı yeni açıklamada "Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü de kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLECEKTİR

Kazanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.


SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, 8 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

BAKAN YERLİKAYA'DAN ANTALYA VE BURDUR'DAKİ KAZALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazaları içimizi yaktı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

SON DAKİKA | Antalya’da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."