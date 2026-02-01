Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Antalya'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü 25 yaralı var

Son dakika haberi: Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu Kömürlü Kavşağı'nda ıslak yolda virajı alamayıp devrildi. Katliam gibi kazada aralarında otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 21 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada kolu ve bacı kopan iki kişi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan kol ve bacaklar Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yerine dikilmeye başlandı.

Giriş Tarihi: 01.02.2026 12:19 Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:01